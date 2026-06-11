HUP-ICT pokreće Business Innovation Sprint i najavljuje konferenciju Digitalna (R)evolucija

HUP Udruga informacijske i komunikacijske djelatnosti (HUP-ICT) pokreće Business Innovation Sprint, strukturirani program namijenjen članicama HUP-a koje žele razviti konkretne poslovne primjene umjetne inteligencije (AI) s jasnim poslovnim učinkom i potencijalom za implementaciju.

Program se provodi uz podršku stručnjaka i mentora iz HUP-ICT područja, a cilj je pomoći tvrtkama da identificiraju poslovne izazove i prilike u kojima AI može stvoriti mjerljivu vrijednost, razviju kvalitetan poslovni slučaj (business case), procjene izvedivost rješenja te pripreme plan za njegovu provedbu.

Bojan Hadžisejdić, član izvršnog obora HUP-ICT-a, voditelj HUP-ove koordinacije za umjetnu inteligenciju i jedan od mentora na Business Innovation Sprintu istaknuo je kako su unutar HUP-ICT-a već prije nekog vremena prepoznali potrebu da se stave na raspolaganje drugim tvrtkama, malim i srednjim poduzećima koja djeluju unutar okvira Hrvatske udruge poslodavaca i prvenstveno na temu načina kvalitetne primjene umjetne inteligencije.

“Znamo da se priča o umjetnoj inteligenciji zadnjih nekoliko godina. Naš glavni cilj je omogućiti tu nekakvu stvarnu poslovnu transformaciju kako bi se umjetna inteligencija primjenjivala na one načine koje donosi vrijednost za kompanije. Upravo zbog toga je prošle godine osnovana ta horizontalna aktivnost, horizontalna koordinacija koja u svom radu uključuje ne samo kolege iz ICT-tvrtki nego općenito iz Hrvatske udruge poslodavaca, odnosno onih poduzetnika koji su voljni dobiti više informacija i spoznati na koji način umjetna inteligencija može pomoći u njihovom poslovanju.

Jedna od konkretnih aktivnosti koju radimo je također Business Innovation Sprint upravo s ciljem da firmama koje nisu primarno ICT-evske omogućimo da tu tehnologiju prigrle kao nekakav svoj svakodnevni angažman i da dobiju beneficije na nekakvoj dnevnoj operativnoj razini.”

Za razliku od inicijativa koje se fokusiraju prvenstveno na tehnologiju, Business Innovation Sprint stavlja naglasak na poslovnu vrijednost i praktičnu primjenu. Program uključuje otvoreni poziv članicama za prijavu konkretnih poslovnih izazova i prilika za primjenu AI-ja, selekciju najperspektivnijih prijava, mentorski sprint tijekom kojeg će odabrani timovi uz podršku stručnjaka razraditi poslovni model, zatim završno predstavljanje projekata i odabir najperspektivnijih AI use caseova uz dodatnu stručnu podršku za najbolje timove u pripremi implementacije i razvoja pilot-projekata.

“Business Innovation Sprint odgovara na vrlo praktičan problem: mnoge tvrtke imaju osjećaj da moraju nešto napraviti s AI-jem, ali im nedostaje struktura da prepoznaju gdje je najveći učinak, kako postaviti prioritete i kako ideju dovesti do razine na kojoj se o njoj može ozbiljno odlučivati. Upravo tu želimo pomoći, da se AI iz opće teme prevede u konkretnu poslovnu inicijativu“, naglasio je Krešimir Musa, mentor i inicijator Sprinta.

Rezultati programa i najuspješniji projekti bit će predstavljeni na petom izdanju konferencije Digitalna (R)evolucija 22. rujna u zagrebačkoj Laubi. Riječ je o jednom od najvažnijih domaćih događanja posvećenih digitalizaciji, inovacijama i primjeni novih tehnologija u poslovanju.

“Kroz ljeto ćemo raditi na odabranim poslovnim primjerima i dovesti ih do točke spremnosti za pokazivanje na konferenciji Digitalna revolucija, a nadamo se poslije i za samu implementaciju u sklopu njihovih poduzeća. Planirali smo uzeti u obradu, da tako kažem, u mentoriranje nekolicinu tvrtki, govorimo vjerojatno o brojci do deset tvrtki, ovisi i o količini mentorskih timova koje ćemo imati na raspolaganju. Trenutno smo u fazi prikupljanja prijava”, kaže Musa.

“Digitalna transformacija nije privilegija velikih sustava”

“Digitalna (R)evolucija od samog je početka zamišljena kao konferencija koju poduzetnici rade za poduzetnike. Na pozornicu ne dovodimo one koji govore o tehnologiji, već one koji su ju već implementirali, suočili se s izazovima i ostvarili mjerljive rezultate. Automatizacija, optimizacija i produktivnost nisu nam apstraktni pojmovi, već stvarni učinci koje svakodnevno vide tvrtke koje su napravile iskorak.

Želimo pokazati da digitalna transformacija nije privilegija velikih sustava, već dostupan put za svaku organizaciju koja ima pravu strategiju, znanje i partnere, a najveća vrijednost ove konferencije upravo su razgovori između ljudi koji svakodnevno donose poslovne odluke i traže konkretne odgovore. Glavni nam je cilj inspirirati barem dio sudionika da nakon konferencije pokrenu promjene koje će unaprijediti njihovo poslovanje, a da im primjeri s konferencije pomognu da prepoznaju konkretne korake koje mogu odmah poduzeti“, istaknuo je Ivan Maglić, programski direktor konferencije Digitalna (R)evolucija.

Upravo su konkretni primjeri iz prakse, otvorena razmjena znanja i inspirativne priče ono što konferenciju iz godine u godinu čini nezaobilaznim mjestom susreta poslovne zajednice. Ovogodišnje izdanje ponovno stavlja naglasak na ono što poduzetnike najviše zanima; kako digitalnu transformaciju provesti u praksi i pretvoriti je u mjerljive poslovne rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena primjeni umjetne inteligencije, upravljanju podacima, modernizaciji poslovnih procesa te alatima koji organizacijama omogućuju brže donošenje odluka, učinkovitije upravljanje resursima i stvaranje dodatne vrijednosti za korisnike i zaposlenike.

“Umjetna inteligencija transformira način na koji tvrtke posluju”

“Umjetna inteligencija, u čijoj podlozi se nalaze podaci i transakcijski sustavi, transformira način na koji tvrtke posluju, donose odluke i stvaraju novu vrijednost. Prekasno je za postaviti si pitanje treba li je primjenjivati, nego bi tvrtke trebale već danas isplanirati budžete i dodijeliti ljude koji će voditi projekte transformacije poslovanja korištenjem umjetne inteligencije.

Automatizacija, optimizacija i inovacije temeljene na novoj paradigmi nisu samo tehnološki pojmovi, već ključni preduvjeti opstanka na tržištu. Zato je važno stvarati zajednice poput ove koju već godinama širi HUP-ICT u kojem vodeći ljudi kompanija mogu učiti jedni od drugih, pratiti najnovije trendove te rano uviđati izazove koji će oblikovati gospodarstvo u godinama koje dolaze“, poručio je Hrvoje Josip Balen, predsjednik HUP-ICT udruge.

U vremenu u kojem tehnologija mijenja pravila poslovanja brže nego ikad prije, Digitalna (R)evolucija 2026. donosi odgovore na pitanja kako poslovati učinkovitije, donositi kvalitetnije odluke i uspješno voditi organizacije kroz procese promjena, jer digitalna transformacija nije samo uvođenje novih tehnologija, već je prilika za stvaranje otpornijih, agilnijih i uspješnijih organizacija.