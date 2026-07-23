I to je moguće: Milijunaši u ovoj europskoj zemlji traže da ih se više oporezuje

Predlažu uvođenje poreza od dva posto na imovinu veću od 10 milijuna funti, tvrdeći da bi se tako smanjile društvene nejednakosti i osigurala sredstva za nova javna ulaganja.

Skupina od 120 britanskih milijunaša, među kojima su bivši nogometaš Gary Lineker i glazbeni producent Brian Eno, pozvala je novog britanskog premijera Andyja Burnhama da uvede više poreze za najbogatije, poručivši da si to mogu priuštiti.

U otvorenom pismu, koje je organizirala inicijativa Patriotic Millionaires, potpisnici ističu da ne zagovaraju veće poreze za građane koji žive od plaće, nego za one čije bogatstvo i prihodi proizlaze iz imovine.

Milijunaši domoljubi

“Možemo si to priuštiti. Ne govorimo o višim porezima za ljude koji svakodnevno rade za svoju plaću, nego o najbogatijima, čiji prihodi proizlaze iz bogatstva koje posjeduju”, poručili su.

Skupina predlaže uvođenje poreza od dva posto na imovinu veću od 10 milijuna funti, tvrdeći da bi se tako smanjile društvene nejednakosti i osigurala sredstva za nova javna ulaganja.

“Milijunaši su domoljubi. Volimo ovu zemlju i želimo da bude uspješna. No uspjeh zahtijeva ulaganja, a značajan dio neiskorištenog kapitala nalazi se upravo u bogatstvu koje se danas ne oporezuje”, navodi se u pismu.

Poziv dolazi nekoliko dana nakon što novi premijer Andy Burnham nije isključio mogućnost uvođenja poreza na bogatstvo. Odgovarajući na pitanje Garyja Linekera prije preuzimanja dužnosti, rekao je da bi u budućnosti možda mogao “zatražiti malo više” od onih koji imaju najviše, piše BBC.

Većina podržava ideju

Patriotic Millionaires smatra da je Ujedinjenom Kraljevstvu potrebna preraspodjela bogatstva i moći od najimućnijih kako bi se više ulagalo u razvoj svih regija zemlje. Skupina se pritom poziva na vlastito istraživanje prema kojem većina britanskih milijunaša podržava veće poreze na vlastito bogatstvo.

“Ostalo je još nekoliko ljudi zarobljenih u zastarjelom ekonomskom razmišljanju i onih koji očajnički žele zadržati svaki peni za sebe. Oni koji ne vide dalje od vlastitog interesa ne bi trebali oblikovati budućnost Britanije”, stoji u pismu.

Među potpisnicima su i redatelj Richard Curtis, autor filma Notting Hill, te Ian Gregg, bivši izvršni direktor pekarskog lanca Greggs i sin njegova osnivača.