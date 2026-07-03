Iako se u njemu ne igra nijedna utakmica, ovaj američki grad će najviše profitirati od navijača

Više od 10.000 organiziranih gledanja utakmica, puni hoteli i sportski barovi pokazuju da se na Svjetskom prvenstvu može zaraditi i bez organizacije ijedne utakmice.

Iako Las Vegas nije jedan od gradova domaćina Svjetskog prvenstva, grad je pronašao način kako profitirati od najvećeg nogometnog događaja na svijetu. Tijekom šest tjedana organizirao je više od 10.000 javnih gledanja utakmica, a prema riječima čelnika turističkog sektora, odaziv navijača nadmašio je očekivanja.

Las Vegas organizira oko 100 “watch partyja” za svaku od ukupno 104 utakmice Svjetskog prvenstva, rekao je za Forbes Steve Hill, izvršni direktor Turističke zajednice Las Vegasa.

“Svjetsko prvenstvo možemo promovirati svih 39 dana koliko traje natjecanje. Da smo bili grad domaćin, vjerojatno bismo ugostili tek šest ili sedam utakmica”, kaže Hill.

Derek Stevens, vlasnik resorta i kasina Circa, za lokalnu televiziju ABC izjavio je da će Svjetsko prvenstvo imati “ogroman utjecaj” na poslovne rezultate tijekom drugog i trećeg tromjesečja.

“Turnir nam donosi snažan poticaj upravo u razdoblju koje je tradicionalno među slabijima za turizam u Las Vegasu”, rekao je Stevens.

Utakmice reprezentacija SAD-a i Meksika rasprodale su Circinu sportsku kladionicu s tisuću mjesta, ali i Stadium Swim, vanjski kompleks kapaciteta 4000 posjetitelja s bazenima, barovima u vodi i LED ekranom dugim gotovo 44 metra.

Više ljudi nego na stadionima

Turistička zajednica prepoznala je priliku u navijačima koji nisu uspjeli kupiti ulaznice ili ih nisu ni željeli.

“Tržište ljudi koji žele doći na organizirano gledanje utakmica daleko je veće od broja mjesta na stadionima”, kaže Hill.

Alan Fyall, prodekan Fakulteta za hotelijerstvo Sveučilišta Central Florida, smatra da Las Vegas uspješno privlači drukčiji profil navijača.

“Neki žele putovati od stadiona do stadiona, drugi žele biti uz svoje reprezentacije, ali mnogi jednostavno žele kvalitetan odmor, sunce, mogućnost klađenja i gledanje velikog broja utakmica na jednom mjestu. Osim toga, puno je jeftinije ostati u jednom gradu nego putovati između domaćina”, rekao je za Forbes.

Zbog toga se duž slavnog Las Vegas Stripa za svaku od 104 utakmice organiziraju posebne promocije.

Las Vegas organizira oko 100 “watch partyja” za svaku od ukupno 104 utakmice Svjetskog prvenstva foto: John Locher/AP via Guliver

Dok temperature u srpnju prelaze 38 Celzijevih stupnjeva, devet hotela u vlasništvu Caesars Entertainmenta svakodnevno organizira gledanje utakmica u klimatiziranim restoranima, cigar barovima i sportskim kladionicama.

MGM Resorts International organizira prijenose u svojim BetMGM sportskim kladionicama, uključujući Bellagio i Luxor, dok Mandalay Bay navijače privlači gledanjem utakmica uz bazen na LED ekranu dugom 44 metra.

Koliki će biti stvarni gospodarski učinak Svjetskog prvenstva još nije poznato jer podaci o ljetnim turističkim rezultatima još nisu objavljeni.

“Jasniju sliku imat ćemo u kolovozu. Ako tada broj posjetitelja padne u odnosu na lipanj i srpanj, to će biti najbolji pokazatelj koliko je Svjetsko prvenstvo pridonijelo ljetnoj sezoni”, kaže Hill.

Umjesti klađenja, zabavni sadržaji

Uspjeh nije slučajan. Las Vegas posljednjih desetak godina sustavno mijenja poslovni model. Nakon što je rast prihoda od kockanja usporio, a legalizacija sportskog klađenja u SAD-u smanjila potrebu dolaska u Las Vegas isključivo zbog kasina, grad se okrenuo velikim sportskim i zabavnim događajima.

Prekretnica je bilo otvaranje T-Mobile Arene 2016. godine, nakon čega su stigli NHL klub Vegas Golden Knights, NFL momčad Las Vegas Raiders i novi stadion Allegiant Stadium.

Na toj infrastrukturi Las Vegas je počeo graditi novu strategiju, privlačeći najveće svjetske sportske događaje poput Super Bowla i utrke Formule 1.

“Las Vegas je odigrao svoje karte iznimno pametno. Izgradio je infrastrukturu koja privlači i kratkoročne i dugoročne sportske turiste”, zaključuje Fyall.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalan članak)