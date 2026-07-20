Ina ulaže u gradnju novih plinskih bušotina na sjevernom Jadranu, prva već potvrđena

Ina je novim razradnim bušenjem na sjevernom Jadranu počela investicijski ciklus ukupno vrijedan oko 65 milijuna eura, koji obuhvaća izgradnju pet novih plinskih bušotina među kojima je i novopotvrđena s protokom od 160 tisuća kubičnih metara plina na dan, izvijestila je Ina.

Označavajući to “novim uspjehom na plinskim poljima u sjevernom Jadranu”, Ina navodi da je od pet novih bušotina prva u nizu, na-4 DIR – smještena na postojećem eksploatacijskom polju Sjeverni Jadran, dovršena dosezanjem 1.282 metra dubine.

“U prvim testiranjima, iz tri ležišta, ostvaren je ukupni protok plina od približno 160 tisuća kubičnih metara na dan. U tijeku je priprema spajanja bušotine na površinski proizvodni sustav radi provedbe dugotrajnog ispitivanja čiji je cilj čišćenje ležišta, detaljna karakterizacija proizvodnog potencijala te prikupljanje ključnih podataka koji će poslužiti za izradu elaborata o rezervama”, iznose iz Ine.

Ističu da je bušotina Ana-4 DIR izvedena “bez incidenata”, u skladu s najvišim industrijskim i inženjerskim praksama te standardima zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša.

Za takav uspješan završetak prve bušotine iz Ine kažu da je važan korak u realizaciji kampanje razradnog bušenja, te da potvrđuje preostali plinski potencijal odobalnih polja koje će eksploatirati u narednim godinama i tako pridonijeti sigurnosti opskrbe plinom u Hrvatskoj.

“Radovi bušenja izvedeni su bušaćom platformom Labin, kojom upravlja posada Inine servisne kompanije Crosco. U tijeku su i pripreme za tegalj Labina na novu lokaciju IKA JZ-6 DIR, gdje Ina nastavlja s provedbom strateški važnog programa razradnog bušenja”, poručuju iz te kompanije.

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