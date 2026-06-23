Ing-Grad-ova ponuda za izgradnju bolnice najpovoljnija i jedina ispravna. Slijedi vrijedni ugovor

Tvrtka Ing-Grad s partnerima osvojila je natječaj za izgradnju bolnice Fran Mihanović vrijedan gotovo 180 milijuna eura plus PDV.

Dioničko društvo Ing-Grad, jedna od vodećih hrvatskih građevinskih kompanija, istaknulo je pozitivne rezultate i iskorake uoči Glavne skupštine zakazane za 1. srpnja 2026. godine. Uprava i Nadzorni odbor predlažu isplatu dividende od tri eura po dionici, a na dnevnom redu je i odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica. Navedeni prijedlozi odluka snažan su pokazatelj povjerenja u stabilnost poslovanja i potvrda predanosti kompanije na kontinuiranom stvaranju vrijednosti za ulagatelje.

Ističu kako predložena dividenda od 3,00 eura po dionici predstavlja povećanje u odnosu na 2,60 eura isplaćenih u prethodnoj godini te potvrđuje dosljednu provedbu politike stvaranja vrijednosti za dioničare najavljene prilikom uvrštenja dionice na Zagrebačku burzu u ožujku 2025. Prijedlog se oslanja na snažne rezultate poslovanja: u 2025. tvrtka je ostvarila 165,5 milijuna eura prihoda, neto dobit od 21,7 milijuna eura te EBITDA maržu od gotovo 17 posto, odnosno pokazatelje koji ga svrstavaju među najprofitabilnije kompanije domaćega građevinskog sektora.

Ing-Gradova ponuda najpovoljnija i jedina ispravna

Uz dividendu, dioničari će odlučivati i o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica. Radi se o dodatnom mehanizmu povrata kapitala i jasnoj poruci tržištu da Uprava vlastite dionice smatra atraktivnom dugoročnom investicijom, uz fleksibilnost daljnjeg upravljanja strukturom kapitala u interesu svih dioničara.

Pozitivan zamah dolazi i s operativne strane. Odluka o odabiru Zajednice ponuditelja u kojoj su Ing-Grad, Kamgrad i Tehnozavod, kao izvođača za izgradnju bolnice Fran Mihaljević postala je izvršna, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora vrijednog 179,8 milijuna eura plus PDV. Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ugovora u povijesti kompanije, koji znatno jača knjigu narudžbi i pruža dobru vidljivost prihoda u nadolazećim razdobljima.

Navedeni postupak imao je procijenjenu vrijednost od 203,68 milijuna eura plus PDV, a ponuda Ing-Grada, Kamgrada i Tehnozavoda od 179,8 milijuna plus PDV bila je najpovoljnija i jedina ispravna. Radnik i Tromont tražili su 186,95 milijuna eura plus PDV, a slovenski CGP 211,02 milijuna eura plus PDV. Njihove ponude nisu zadovoljile minimalne uvjete sposobnosti.

Radnik i Tromont nisu dokazali da njihovi ključni stručnjaci ispunjavaju tražene uvjete iskustva. CGP nije imao dovoljno referenci, a nije ni dokazao da njihovi stručnjaci imaju dovoljno iskustva. Čak i da je zadovoljio ta dva uvjeta, ne bi prošla jer je bila skuplja od procijenjene vrijednosti natječaja.

Navedeni radovi provode se jer su zgrade Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” građene još krajem 19., odnosno početkom 20. stoljeća. Standardi i potrebe infrastrukture u okviru pružanja zdravstvene zaštite zadržani su na razini tog razdoblja, zbog čega će se izgraditi i opremiti novu bolničku infrastrukturu na mjestu današnjih postojećih paviljona u krugu Klinike.

Dovršetak dijela središnjeg kompleksa koji je financijski vezan uz jedan NPOO projekt planiran je u prvoj polovici 2026. godine. Dio koji se odnosi na ostatak središnjeg kompleksa, a financiran je iz proračunski sredstava, obuhvaća građevinske radove s uslugama u graditeljstvu te troškove nabave medicinske i nemedicinske opreme.