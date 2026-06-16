Iranska reprezentacija tvrdi da joj nije bilo dopušteno ostati u SAD-u preko noći nakon prve utakmice

Iranska nogometna reprezentacija tvrdi da je odmah nakon svoje prve utakmice na Svjetskom prvenstvu na stadionu u Los Angelesu dobila nalog da napusti SAD i vrati se u svoju bazu u Meksiku, što pokazuje kako rat između SAD-a i Irana utječe na globalno natjecanje unatoč razgovorima o primirju.

Prva iranska utakmica na Svjetskom prvenstvu završila je remijem 2:2 protiv znatno slabije rangiranog Novog Zelanda, koji je tijekom susreta dvaput vodio prije nego što su Iranci uspjeli izjednačiti.

Iranska reprezentacija, čije su pripreme bile poremećene političkim napetostima, stigla je u SAD u nedjelju iz svoje baze za Svjetsko prvenstvo u Meksiku.

Nakon utakmice izbornik Amir Ghalenoei rekao je novinarima da su planirali ostati u Kaliforniji preko noći kao dio procesa oporavka, ali da im je naređeno da se odmah vrate u Meksiko.

Ghalenoei se požalio da njegova momčad nije dobila “vrijeme za oporavak” te rekao da je “zaista uznemiren” nakon što im je rečeno da moraju “odmah otići” nakon utakmice.

Nije precizirao tko im je naredio hitan povratak u Tijuanu nakon susreta, a nije jasno je li odluka došla od FIFA-e, američkih organizatora turnira ili američkih državnih dužnosnika.

Prije početka utakmice skupina iransko-američkih gledatelja izviždala je iransku himnu, očito prosvjedujući protiv režima u toj zemlji. Mnogi iranski navijači koji su došli pratiti utakmicu nosili su majice s predrevolucionarnom iranskom zastavom, unatoč FIFA-inoj zabrani političkih simbola.

Što su rekli iranski igrači?

Ramin Rezaeian, koji je postigao prvi iranski pogodak, osvojio je nagradu za igrača utakmice te je potom govorio medijima o izazovima treniranja u Meksiku dok se utakmice igraju u SAD-u.

“Moram zahvaliti ljudima u Meksiku, bili su jako ljubazni… Ali zaista je vrlo teško trenirati u Meksiku i igrati u Los Angelesu… Danas nismo zadovoljni jer mislim da smo zaslužili pobijediti.”

Upitan o proslavi prvog pogotka tijekom koje je skinuo dres, Rezaeian je rekao: “To je nešto političko, ne želim o tome govoriti.”

Drugi strijelac za Iran, Mohammad Mohebi, također je razgovarao s novinarima nakon utakmice te rekao da je momčad očekivala dolazak u Los Angeles dva dana prije susreta, ali je putovanje bilo odgođeno. Naveo je da su stigli tek jučer poslijepodne i odmah morali na trening, što ih je iscrpilo, dodavši: “Mislim da takve stvari nisu baš poštene.”

Što su rekli dužnosnici FIFA-e?

Nakon utakmice predsjednik FIFA-e Gianni Infantino obratio se iranskoj reprezentaciji u svlačionici, prema videosnimci koju je podijelio novinar iranskih državnih medija, a prenio The Athletic.

Prvi čovjek FIFA-e rekao je:

“Znam kroz što prolazite, razumijem vas, ali vi ste jači od svega… Poslali ste snažnu poruku cijelom svijetu.”

Također je naglasio da je ovo “tek početak Svjetskog prvenstva” te poručio momčadi da “ispisuje povijest”.

Iran bi sljedećeg ponedjeljka ponovno trebao igrati na stadionu u Los Angelesu protiv najjače reprezentacije svoje skupine, Belgije. Posljednja utakmica grupne faze, protiv Egipta, zakazana je za 27. lipnja u Seattleu.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)