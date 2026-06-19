Istodobne racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata

Istraga se odnosi na sumnje da su distributerima u Hrvatskoj i Sloveniji nametane prodajne cijene proizvoda poznatih brendova bijele tehnike.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Slovenije (AVK), na zahtjev hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), provela je nenajavljenu pretragu u prostorijama ljubljanske tvrtke Candy Hoover zbog sumnje da je zajedno s hrvatskim partnerskim društvom Haier Croatia ograničavala cjenovnu politiku svojih veleprodajnih partnera.

Pretraga je provedena zbog sumnje da su dvije tvrtke ograničavale distributere, odnosno veleprodajne trgovce, u slobodnom određivanju prodajnih cijena proizvoda robnih marki Candy, Hoover i Haier.

“Na AVK-u smo, temeljem naloga Okružnog suda u Ljubljani i zahtjeva AZTN-a, proveli pretragu u tvrtki Candy Hoover u Ljubljani. Prvi put u povijesti AVK-a pretraga je u Sloveniji provedena istodobno s pretragom u drugoj državi članici Europske unije i na temelju zahtjeva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja druge države članice. Drago mi je što je međunarodna suradnja protekla iznimno glatko i učinkovito jer to potvrđuje našu spremnost i sposobnost za usklađeno djelovanje na razini cijele Europske unije. Takva suradnja jača ulogu i učinkovitost nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, što je temeljni cilj Direktive ECN+”, izjavio je direktor AVK-a Andrej Matvoz.

Nedopušteni dogovor?

Iz AVK-a navode da Candy Hoover i Haier Croatia čine jedinstvenu gospodarsku cjelinu (single economic entity). Obje tvrtke bave se prodajom kućanskih aparata pod markama Candy, Hoover i Haier.

Prema navodima agencije, postoje razlozi za sumnju da su tvrtke ograničavale distributere u Sloveniji i Hrvatskoj pri slobodnom određivanju maloprodajnih cijena proizvoda navedenih marki. Takva praksa, ističe AVK, predstavlja “nedopušteni dogovor i kršenje članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”.

Haier, jedan od najvećih svjetskih proizvođača kućanskih aparata, vlasnik je brendova Candy i Hoover kroz svoju europsku podružnicu Haier Europe, kojoj pripada i slovenska tvrtka.

Pretraga ne znači da je prekršaj dokazan

Iz AVK-a naglašavaju da je pretraga najvažniji istražni instrument kojim raspolažu u postupcima zaštite tržišnog natjecanja, uz zahtjeve za dostavom podataka i prikupljanje informacija. Istodobno upozoravaju da sama provedba pretrage ne znači da je prekršaj već utvrđen.

Slovenska tvrtka Candy Hoover u stopostotnom je vlasništvu talijanske kompanije Candy S.p.A., koja je dio grupacije Haier Europe. Kineski konglomerat Haier 2019. godine preuzeo je talijanski Candy, kojem je pridružen i proizvođač usisavača Hoover.

Slovenska podružnica, kojom upravlja direktor Francesco di Valentin, prema posljednjim dostupnim podacima za 2024. godinu ostvarila je 13,2 milijuna eura prihoda i oko 172.500 eura neto dobiti.

Jan Artiček, novinar Forbesa Slovenija (link na originalan članak)