Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje

Potrošači u eurozoni promijenili su svoje potrošačke navike u iščekivanju američkih carina, udaljavajući se od američkih proizvoda i smanjujući diskrecijsku potrošnju, pokazalo je istraživanje koje je u ponedjeljak objavila Europska središnja banka.

Potrošači u eurozoni, koji raspolažu značajnim ušteđevinama nakupljenima tijekom godina nakon pandemije, tijekom cijele godine bili su oprezni pri kupnji, budući da je neizvjesnost oko carina držala ključne dijelove gospodarstva bloka u neizvjesnosti. “Kao odgovor na zabrinutost povezanu s carinama, potrošači na značajne načine mijenjaju svoje potrošačke navike”, navodi ECB u članku objavljenom u Gospodarskom biltenu, piše Reuters.

ECB je otkrila da je oko 26 posto ispitanika u anketi izjavilo kako se udaljilo od američkih proizvoda. Oko 16 posto je naznačilo da su smanjili ukupnu potrošnju.

“Kućanstva s visokim prihodima vjerojatnije će se okrenuti od američke robe, dok su kućanstva s nižim prihodima sklonija smanjenju ukupne potrošnje”, priopćila je ECB, dodajući kako na ove odluke utječe i financijska pismenost.

Gotovo svi rezovi u potrošnji odnosili su se na diskrecijske artikle, dok je potrošnja osnovnih potrepština ostala uglavnom nepromijenjena, dodala je ECB. Također je navela da su neki potrošači prilagodili i svoja inflacijska očekivanja prema gore, uključujući i za dugoročno razdoblje, što sugerira da se percipirani utjecaj carina na inflaciju možda neće pokazati potpuno prolaznim.