Japanski div kupio Snoopyja i Charlieja Browna za 400 milijuna eura

Kompanija je objavila da će od kanadske kompanije WildBrain kupiti 41 posto udjela u Peanuts Holdingu, čime njen udio raste na 80 posto. Obitelj Schulz zadržat će preostalih 20 posto vlasništva.

Sony preuzima većinski udio u brendu koji stoji iza likova Snoopyja i Charlieja Browna, čime japanska grupa stječe kontrolu nad jednim od najomiljenijih američkih crtanih serijala u sklopu nastojanja da izgradi globalne zabavne franšize.

Tvrtka je u petak objavila da će od kanadske kompanije WildBrain kupiti 41 posto udjela u Peanuts Holdingu, koji posjeduje intelektualno vlasništvo koje je stvorio crtač Charles Schulz, za 630 milijuna kanadskih dolara (397 milijuna eura).

Tim poslom Sonyjev ukupni udio u Peanutsima, koji počeo graditi još 2018. godine, raste na 80 posto, čime Peanuts postaje podružnica japanske grupe. Obitelj Schulz zadržat će preostalih 20 posto vlasništva, priopćio je Son, piše Financial Times.

Dogovor je najnoviji potez Sonyja u okviru strateškog zaokreta prema snažnijem fokusu na zabavu i stvaranje originalnog sadržaja.

Sony nastoji povezati poslovanje u segmentima videoigara, animea, filma i glazbe kako bi izgradio globalne franšize. Među velikim uspjesima posljednjih godina su The Last of Us, koji je iz PlayStation igre prerastao u popularnu televizijsku seriju, te animirani film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Peanuts, koji se prvi put pojavio kao strip u sedam novina 1950. godine, s vremenom je postao globalno prepoznatljivo ime, iz kojeg su proizašle igračke, televizijski specijali, filmovi i atrakcije u zabavnim parkovima.

“S ovim dodatnim vlasničkim udjelom iznimno smo uzbuđeni što ćemo moći dodatno povećati vrijednost brenda Peanuts, oslanjajući se na opsežnu globalnu mrežu i zajedničku stručnost Sony Grupe”, rekao je Shunsuke Muramatsu, glavni izvršni direktor Sony Music Entertainmenta.

Lik Snoopyja ima dugu povijest u Japanu i bio je jedna od inspiracija za Hello Kitty, globalni fenomen u vlasništvu tvrtke Sanrio, koji je prošle godine obilježio 50. obljetnicu.