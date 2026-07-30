Je li tajni eliksir firentinskih redovnika bio preteča Coca-Cole?

U dokumentu iz 19. stoljeća pronađen je recept za napitak od bolivijskog lišća koke, kola oraščića i vina.

Talijanski redovnik pronašao je u arhivu ljekarne drevnog samostana u Firenci dokument koji opisuje ljekoviti napitak od bolivijskog lišća koke i kola oraščića. Otkriće je potaknulo nagađanja da bi upravo taj recept mogao biti preteča američke Coca-Cole.

Otac Manuel Russo, upravitelj samostana San Marco, kaže da je na požutjeli dokument, svojevrsni promidžbeni letak, naišao dok je sređivao arhiv.

U letku je opisan recept za eliksir vinoso ricostituente, odnosno obnoviteljski vinski eliksir, pripremljen od 10 grama bolivijskog lišća koke i 30 grama kola oraščića pomiješanih s vinom. Redovnici su ga preporučivali kao tonik za oporavak tijela i uma od iscrpljenosti uzrokovane bolešću i starenjem.

Trgovali lišćem koke

Dokument nije datiran, no vjeruje se da potječe iz sredine 19. stoljeća. Tada su redovnici trgovali bolivijskim lišćem koke koje su misionari uvozili u Italiju, desetljećima prije nego što je 1961. zabranjeno na međunarodnoj razini zbog alkaloida koji se koristi u proizvodnji kokaina, piše The Guardian.

Recept je vrlo sličan onome kojim se 1886. poslužio američki ljekarnik John Pemberton. On je ekstrakt lišća koke i kola oraščiće pomiješao sa zaslađenim sirupom i gaziranom vodom jer mu tadašnji zakoni nisu dopuštali upotrebu vina. Iz tog je tonika nastala Coca-Cola.

Nakon Russova otkrića pojedini talijanski mediji zapitali su se potječe li zapravo Coca-Cola iz Firence, a ne iz Sjedinjenih Država. No Russo, koji je pronašao i nekoliko praznih bočica u kojima se čuvao napitak, upozorava da za takvu tvrdnju nema dokaza.

“Ne želim navući tužbu Coca-Cole ili nešto slično”, našalio se. “Pemberton je osmislio vlastiti recept, i to bez alkohola. U to su vrijeme i drugi proizvodili slične pripravke od lišća koke. To je bilo prilično uobičajeno u Italiji i Francuskoj. Jedino što mogu reći jest da je ljekarna samostana San Marco imala vlastiti recept.”

Bio je jako tražen

Kao moguća inspiracija za Coca-Colu spominje se i Kola Coca, alkoholni sirup koji su 1885. proizvodili destileri u španjolskoj Valenciji.

Drugi dokumenti pokazuju da je napitak firentinskih redovnika, čija se cijena kretala između dvije i šest talijanskih lira, manje od jednog eurocenta prema današnjoj vrijednosti, bio iznimno popularan.

“Bio je vrlo tražen jer je pomagao protiv umora, osobito onoga povezanog sa starenjem”, rekao je Russo. “Sve dok bolivijsko lišće koke nije zabranjeno, bio je jedan od naših najprodavanijih proizvoda.”

Samostan San Marco osnovan je 1436. u firentinskoj ulici Via Cavour, a njegova je ljekarna, koja radi i danas, otvorena je 1460. kako bi služila siromašnim stanovnicima četvrti.