Je li Zagreb postao novo središte upravljanja Perutninom Ptuj?

Financijski direktor Perutnine Ptuj, Ukrajinac Jevgenij Dranov, odnedavno je zaposlen u zagrebačkoj kćerinskoj tvrtki, dok za ptujsko društvo radi putem ugovora. U kompaniji jačaju zagrebački ured, ali ističu da Ptuj ostaje strateško središte i sjedište tvrtke.

U slovenskom tisku je prije godinu dana najavljeno da bi u zagrebačkom uredu Perutnine Ptuj trebalo raditi oko 20 rukovodećih zaposlenika prehrambene grupe u vlasništvu ukrajinskog MHP-a. Iz tvrtke su potvrdili da danas u Zagrebu imaju oko 60 zaposlenih. Direktor zagrebačke tvrtke je financijski direktor Perutnine Ptuj, Ukrajinac Jevgenij Dranov.

Podsjetimo, 2024. godine govorilo se da će MHP Perutninu Ptuj preoblikovati u holding te da bi sjedište holdinga moglo biti u Zagrebu, dok bi ptujska tvrtka postala jedna od podređenih društava.

U listopadu 2024. iz tvrtke su, prema pisanju medija, poručili da nastavljaju s preoblikovanjem grupe, ali da će prilagodbe biti manje od prvotnih planova, odnosno da su odustali od ideje holdinga. Što točno planiraju, tada nisu pojasnili.

Veća učinkovitost i bolja kontrola

U siječnju prošle godine u Zagrebu su osnovali kćerinsku tvrtku Perutnina poslovno savjetovanje. U ptujskoj tvrtki, koju vodi glavni izvršni direktor Enver Šišić, kažu da je cilj uspostava centra u kojem će biti objedinjene ključne funkcije strateškog upravljanja cijelom grupom, koja ima tvrtke u sedam balkanskih zemalja i ukupno više od pet tisuća zaposlenih.

Primarna zadaća zagrebačke tvrtke je, prema navodima vodstva grupe, “pružanje stručnih usluga strateškog i poslovnog savjetovanja povezanim društvima unutar cijele grupe”. Poslovna funkcija upravljanja kćerinskim društvima tako više nije odjel u matičnoj tvrtki Perutnina Ptuj, već je izdvojena u zasebnu tvrtku sa sjedištem u Zagrebu. Time, kako navode, žele postići veću učinkovitost, bolju kontrolu i optimizaciju resursa.

U travnju prošle godine u Perutnini Ptuj u izjavi za Delo kao razloge tog poteza naveli su i dva dodatna čimbenika: “Odluka o uspostavi tvrtke u Zagrebu donesena je zbog kombinacije logističkih prednosti i činjenice da u Sloveniji trenutačno teško pronalazimo dovoljan broj visoko kvalificiranih kadrova koji bi mogli poduprijeti naš rast i razvojne ciljeve.” Pritom su zanijekali da bi razlog bio i niže oporezivanje rada odnosno niži trošak rada, što se u javnim raspravama često navodi kao razlog zbog kojeg slovenske tvrtke razmatraju preseljenje dijela aktivnosti u Hrvatsku.

Tko je sve prebačen u Hrvatsku

Primarna zadaća zagrebačke tvrtke je, kako ističu u kompaniji, “pružanje stručnih usluga strateškog i poslovnog savjetovanja povezanim društvima unutar cijele grupe”, pri čemu to uključuje i potporne usluge u područjima u kojima “centralizacija donosi višu kvalitetu i bolju usklađenost poslovanja”. Jesu li u novu tvrtku premještali zaposlenike iz ptujske tvrtke? Kako su nam pojasnili u Perutnini Ptuj, Dranov, koji je od preuzimanja Perutnine Ptuj od strane MHP-a financijski direktor i koji je do prošle godine bio zaposlen u ptujskoj tvrtki, prešao je u hrvatsku tvrtku. Točan datum nisu naveli, no iz hrvatskog poslovnog registra proizlazi da je za direktora imenovan 23. srpnja prošle godine.

Dranov istodobno ostaje financijski direktor Perutnine Ptuj, s kojom ima sklopljen ugovor o vođenju poslova. Glavni izvršni direktor Šišić i drugi član uprave, direktor marketinga David Visenjak, ostaju zaposleni u Ptuju.

Iz matične tvrtke u zagrebačku prebacili su još jednog zaposlenika koji je i ranije dolazio iz Hrvatske. Preostalih 58 zaposlenih očito su novozaposleni ili dolaze iz drugih tvrtki unutar grupe. Na pitanje je li se osnivanjem zagrebačke tvrtke upravljanje grupom u praksi preselilo u hrvatsku prijestolnicu, iz Perutnine Ptuj odgovaraju da nova tvrtka nema upravljački status te da “Ptuj ostaje strateško središte i sjedište tvrtke”.

“U tvrtki Perutnina poslovno savjetovanje zaposleni su stručnjaci koji svoje zadatke obavljaju u sjedištu u Zagrebu. Riječ je o suradnicima koji na strateškoj i savjetodavnoj razini tijesno surađuju sa svim povezanim društvima unutar grupe”, dodaju.

Velika investicija na čekanju

Hrvatska je posljednjih godina dobila važno mjesto u razvojnim planovima peradarske grupe pod okriljem MHP-a. Ukrajinski vlasnik Perutnine Ptuj najavio je 2023. godine investiciju vrijednu oko 350 milijuna eura u projekt farmi za uzgoj pilića, tvornice stočne hrane, valionice, pogona za preradu i klaonice na području Petrinje, Sunje, Martinske Vesi, Popovače i Velike Ludine. Investitor je trebala biti tvrtka Perutnina Ptuj Pipo Čakovec

Projekt je, međutim, naišao na snažan otpor lokalnog stanovništva. U travnju prošle godine privremeno je obustavljen na neodređeno vrijeme. Kako je već izvijestio Forbes Hrvatska, predsjednik uprave MHP-a Jurij Kosiuk zaustavio je projekt nakon detaljne analize, čiji rezultati nisu ispunili očekivanja vlasnika. “Umjesto toga, svoja ćemo nastojanja usmjeriti na daljnji i aktivan razvoj grupe Perutnina Ptuj”, poručili su tada iz MHP-a.

U srpnju prošle godine potom su najavili investiciju od 120 milijuna eura u proširenje proizvodnje mesa i gotovih jela u Ptuju, koja bi prema najavama trebala donijeti oko 300 novih radnih mjesta. Samo nekoliko mjeseci kasnije MHP je zaključio i akviziciju vrijednu oko 200 milijuna eura, preuzevši jednu od najvećih španjolskih tvrtki za proizvodnju peradi i svinjetine, Grupo Uvesa.