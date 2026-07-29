Jedan Mlinarov specijalitet sve je traženiji, kompanija ulaže 12 milijuna eura u povećanje proizvodnje

Nova proizvodna linija u Osijeku udvostručit će kapacitete tvrtke, koja posljednjih godina bilježi kontinuirani rast potražnje za burekom.

Mlinar, član grupacije Bosqar Invest, uložit će 12 milijuna eura u povećanje proizvodnih kapaciteta svoje tvornice bureka u Osijeku, objavila je kompanija u srijedu.

Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ulaganja u proizvodne kapacitete Mlinara posljednjih godina, kojim tvrtka odgovara na kontinuirani rast potražnje za burekom na tržištima na kojima posluje.

Od 2021. godine Mlinar je u osječkoj tvornici otvorio više od 230 novih radnih mjesta.

Nova proizvodna linija omogućit će udvostručenje kapaciteta, povećanje operativne učinkovitosti i pouzdaniju opskrbu svih tržišta, rekao je predsjednik Uprave Mlinara Mladen Veber.

“Ova investicija prirodan je nastavak našeg rasta i odgovor na kontinuirano povećanje potražnje za proizvodima iz kategorije bureka. Nova proizvodna linija omogućit će nam da udvostručimo kapacitete, dodatno unaprijedimo operativnu učinkovitost te osiguramo kvalitetnu i pouzdanu opskrbu svih tržišta na kojima poslujemo. Istodobno, riječ je o ulaganju koje potvrđuje našu dugoročnu predanost razvoju domaće proizvodnje i jačanju Mlinarovih proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj”, izjavio je Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinara.