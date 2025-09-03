Jedino privatno rodilište u Hrvatskoj, bolnica Podobnik, postaje dio Futura Medical Groupa

Bolnica je sve do pripajanja s FMG-om bila u vlasništvu obitelji Podobnik, a ostaje na istoj lokaciji na zagrebačkom Svetom Duhu.

Prva i jedina privatna bolnica za ginekologiju i porodništvo u Hrvatskoj, Specijalna bolnica Podobnik, pridružuje se portfelju jedne od vodećih zdravstvenih grupacija u regiji Futura Medical Group (FMG). Bolnicu je osnovala obitelj Podobnik prije 17 godina u Zagrebu, a od 2008. do danas na svijet su donijeli preko 6500 beba i obavili preko sedam tisuća ginekoloških operacija i zahvata.

Kao pioniri privatnog rodilišta u Hrvatskoj, SB Podobnik je utemeljio standarde suvremene perinatalne skrbi i dao snažan doprinos razvoju privatnog zdravstva u zemlji. U sljedećoj fazi razvoja, uz podršku investitora predvođenih Ognjenom Bagatinom, SB Podobnik se kao dio grupacije kojoj pripadaju i Poliklinika Sabol i Poliklinika Sinteza uključuje u stvaranje jedinstvene sinergije zdravstvene skrbi za majku, dijete i obitelj.

Bolnica je sve do pripajanja s FMG bila u vlasništvu obitelji Podobnik. Tijekom proteklih 17 godina tim od više od 50 stručnjaka pružio je skrb za više od 50 tisuća pacijenata iz Hrvatske i inozemstva. SB Podobnik se pritom ubraja među svega 12 privatnih bolnica u zemlji i 9 u Zagrebu.

Suvlasnik i direktor tvrtke Futura Partners, u sklopu koje djeluje i Futura Medical Group te iskusni poduzetnik Ognjen Bagatin pojašnjava kako će pridruživanje bolnice Podobnik doprinijeti sveobuhvatnoj zdravstvenoj skrbi djece i žena.

Povezivanje specijaliziranih ustanova

“Udruživanje s prvom hrvatskom privatnom poliklinikom za djecu Sabol i našom Poliklinikom Sinteza dodatno će podići kvalitetu zdravstvene zaštite prema samom vrhu skrbi cijele obitelji i omogućiti kontinuitet. Riječ je o još jednoj strateškoj investiciji kojom FMG jača svoju konkurentnost i ubrzava inovacije za bolje zdravstvene usluge i rješenja”, kaže Bagatin.

Bojan Pintarić, direktor i suvlasnik Futura Medical Groupa, pojašnjava važnost ovog pripajanja.

“Ovo pripajanje za nas nije samo širenje grupacije, već potvrda našeg strateškog usmjerenja – povezivanja vrhunskih specijaliziranih ustanova u integrirani zdravstveni ekosustav. Kao menadžer koji je više od dvanaest godina uključen u razvoj privatnog zdravstva u Hrvatskoj, uvjeren sam da upravo ovakvi projekti podižu cijeli sektor na novu razinu”, napominje Pintarić.

Novo vodstvo

Dosadašnja ravnateljica prof. dr. sc. Slava Podobnik Šarkanji u novoj etapi preuzima savjetodavnu ulogu, a ulogu ravnatelja prepušta Slavenu Janečiću, koji je više od deset godina u vodstvu privatnih zdravstvenih ustanova.

Dugogodišnju tradiciju će kao medicinska direktorica nastaviti dr. Petra Podobnik. Bolnica u Zagrebu ostaje na istoj lokaciji na Svetom Duhu, a početkom sljedeće godine planirano je otvaranje Poliklinike Sinteza u Splitu. Nova će poliklinika imati i ginekološki odjel, namijenjen, među ostalim uslugama, i prvim pregledima i praćenju trudnoće, čime će se povećati dostupnost vrhunske zdravstvene zaštite u regiji.