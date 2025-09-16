Jedna od najbrže rastućih europskih AI kompanija prikupila 31 milijun dolara za razvoj svoje tehnologije

Pod vodstvom novog direktora Josepha Kima DRUID AI osigurao 31 milijun dolara za ubrzanje razvoja i širenje na ključna globalna tržišta.

DRUID AI, vodeća platforma za agentičku umjetnu inteligenciju u poslovnoj automatizaciji, danas je objavila kako je osigurala 31 milijun dolara u trećem krugu financiranja kako bi ubrzala globalno širenje svoje AI platforme pod vodstvom novog izvršnog direktora – Josepha Kima.

Strateško ulaganje koje će unaprijediti misiju DRUID AI-a da omogući kompanijama stvaranje, upravljanje i orkestriranje konverzacijskih AI agenata predvodio je investitor Cipio Partners uz sudjelovanje i ostalih fondova: TQ Venturesa, Karma Venturesa, Smedviga i Hoxton Venturesa.

“Ova investicija dokaz je uspjeha DRUID AI-a ali i pokretač koji će unaprijediti poslovanje na globalnoj razini kroz snagu agentičke umjetne inteligencije,“ rekao je Kim. “Uspjeh klijenata je ono što je najvažnije, a postizanje stvarnih poslovnih rezultata zahtijeva razumijevanje izazova s kojima se tvrtke suočavaju te uvođenje inovacija koje pomažu klijentima da odgovore na složene i kompleksne probleme. To je put DRUID AI-a, a sada ga donosimo svijetu kroz novu fazu globalnoga rasta.“

“DRUID AI savršeno se uklapa u našu investicijsku strategiju jer nudi jedinstven AI proizvod na tržištu koje rapidno raste. Naša će investicija pomoći ubrzati širenje DRUID AI-a u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim regijama, potaknuti daljnji tehnološki napredak te osnažiti poziciju DRUID AI-a kao globalnog lidera u rješenjima poslovne umjetne inteligencije. Uzbuđeni smo zbog partnerstva s DRUID AI-om i radujemo se podržati kompaniju u oblikovanju budućnosti poslovnih AI interakcija” izjavio je Roland Dennert, upravljački partner u vodećem globalnom fondu rizičnog kapitala, Cipio Partners.

Dokazano iskustvo u vođenju visokoučinkovitih timova i skaliranju tehnoloških kompanija temeljenih na umjetnoj inteligenciji čine Josepha Kima idealnom osobom za preuzimanje ove pozicije budući da ima više od dva desetljeća izvršnog iskustva u industrijama aplikacija, infrastrukture i sigurnosti, a donedavno je bio izvršni direktor tvrtke Sumo Logic. Član je upravnih odbora kompanija SmartBear i Andela, a prethodno je obnašao vodeće funkcije u tvrtkama Francisco Partners, Citrix, SolarWinds, Hewlett Packard Enterprise te GE.

“Izuzetno mi je drago što Joseph preuzima ulogu CEO-a i vodi nas u sljedeću fazu rasta. Njegova posvećenost uspjehu klijenata i razvoju rješenja koja im doista trebaju u potpunosti je usklađena s pristupom koji je potaknuo naš napredak i omogućio nam prikupljanje novih sredstava. Joseph i treća investicijska runda postavili su DRUID AI i naše klijente na put snažnijega utjecaja” izjavila je suosnivačica i operativna direktorica DRUID AI-a, Andreea Plesea, koja je do sada obnašala funkciju privremene izvršne direktorice.

Imenovanje Kima za izvršnog direktora i novo financiranje dolaze neposredno nakon što je DRUID AI zauzeo poziciju „Challengera“ u Gartnerovu Magic Quadrantu za platforme konverzacijske umjetne inteligencije u 2025. godini. Ovaj najnoviji razvoj potvrđuje zrelost DRUID AI platforme i njezinu spremnost za isporuku poslovnih rezultata na tržištu koje doživljava ubrzani rast i široku primjenu.

Tijekom 2024. DRUID AI povećao je svoj godišnji prihod (ARR) 2,7 puta u odnosu na prethodnu godinu. Njegova nagrađivana platforma omogućila je više od milijardu interakcija putem tisuća AI agenata. Osim toga, globalni partnerski ekosustav DRUID AI-a privukao je industrijske gigante poput Microsofta, Genpacta, Cognizanta i Accenturea.

Tvrtke su prihvatile DRUID AI kako bi svojim timovima pomogle ubrzati digitalne procese, smanjiti složenost svakodnevnog rada, unaprijediti korisničko iskustvo i maksimizirati povrat ulaganja u tehnologiju. Pokretana naprednom agentičkom umjetnom inteligencijom i vođena DRUID Conductorom, svojim ključnim orkestracijskim mehanizmom, DRUID platforma omogućuje tvrtkama jednostavno implementiranje AI agenata i inteligentnih aplikacija koje optimiziraju procese, neprimjetno se povezuju s postojećim sustavima i učinkovito ispunjavaju složene zahtjeve. End-to-end platforma DRUID AI-a osigurava iznimnu preciznost – 98 % točnih odgovora već pri prvom upitu.

Više od 300 globalnih klijenata iz sektora bankarstva, financijskih usluga, javne uprave, zdravstva, visokog obrazovanja, proizvodnje, maloprodaje i telekomunikacija koristi DRUID AI. Vodeće organizacije poput AXA Insurance, Carrefour, američke Agencije za hranu i lijekove, Georgia Southern Sveučilišta, Kmart Australije, Liberty Global Groupa, MatrixCarea, britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava i Orange Auchana odabrali su DRUID AI kako bi redefinirali način svojega poslovanja.

“Na Sveučilištu Georgia Southern prepoznali smo da, kako bismo doista zadovoljili potrebe današnjih digitalno osviještenih studenata, moramo ponuditi dinamičnu i preciznu podršku u stvarnom vremenu koja njihove probleme rješava odmah,“ izjavila je Ashlea Anderson, glavna informatička direktorica Georgia Southern Sveučilišta. “Korištenjem DRUID AI platforme oblikovali smo personalizirana i intuitivna iskustva koja prate studente tijekom njihova akademskog puta, povećavajući broj upisanih uz zadržavanje postojećih studenata. Rezultat je učinkovitiji i povezaniji kampus u kojem se studenti osjećaju podržano, angažirano i bolje pripremljeno za uspjeh.“