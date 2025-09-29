Jedna od najvećih europskih kompanija otpušta 4000 radnika, a floti će nadodati 230 novih zrakoplova

Njemačka zrakoplovna grupacija se posljednjih godina muči sa smanjenjem troškova i ostvarivanjem rasta zbog izazova povezanih s radnom snagom. Zbog toga provodi ambiciozan plan na razini cijele grupe te očekuje da će njezina prilagođena EBIT marža doseći 8–10 posto od 2028. godine.

Lufthansa je objavila u ponedjeljak da će do 2030. ukinuti 4000 administrativnih radnih mjesta i postaviti više ciljeve profitabilnosti, dok nastoji povećati učinkovitost kroz digitalizaciju i automatizaciju.

Njemačka zrakoplovna grupacija se posljednjih godina mučila sa smanjenjem troškova i ostvarivanjem rasta zbog izazova povezanih s radnom snagom. U 2024. izdala je dva upozorenja o dobiti i odustala od cilja da do 2025. postigne osam posto operativne marže. U ponedjeljak je grupa priopćila da nije napustila taj cilj, iako je on sada pomaknut na kasnije u desetljeću, u sklopu novih srednjoročnih ciljeva za 2028. i 2030. godinu.

Lufthansa provodi ambiciozan program preokreta na razini cijele grupe. Posebno se fokusira na oživljavanje svoje “problematične” glavne zrakoplovne kompanije, koja se bori s obuzdavanjem rastućih troškova na njemačkom tržištu.

Grupa sada očekuje da će njezina prilagođena EBIT marža doseći 8–10 posto od 2028. godine, u odnosu na prethodni cilj od osam posto, te cilja na prilagođeni slobodni novčani tok od više od 2,5 milijardi eura godišnje, objavila je Lufthansa na svom prvom cjelogrupnom danu tržišta kapitala u posljednjih šest godina. Reuters je prošlog tjedna izvijestio da Lufthansa planira ukinuti oko 20 posto neoperativnog osoblja.

Smanjenja će se provoditi uglavnom u Njemačkoj i u dogovoru sa socijalnim partnerima, priopćila je tvrtka.

Grupa planira dodati više od 230 novih zrakoplova do 2030. godine i produbiti suradnju među svojim zrakoplovnim kompanijama kako bi poboljšala prinose.

Takva integracija znači da može snažnije ulagati u novije, profitabilnije podružnice i premještati resurse iz dijelova tvrtke s visokim troškovima kada je to potrebno, rekli su čelnici Lufthanse za Reuters.