Jedna od najvećih rent-a-car kompanija počela je prodavati svoje automobile na Amazonu

Na Amazonu Autosu mogu se pregledavati tisuće rabljenih Hertzovih automobila, online obaviti kupnju i odmah preuzeti vozilo u rent-a-carovoj poslovnici.

Hertz je u srijedu objavio da će početi prodavati rabljena vozila putem Amazon Autos platforme.

U okviru partnerstva, kupci mogu pregledavati tisuće rabljenih Hertzovih vozila na Amazon Autosu, online obaviti kupnju i odmah preuzeti vozilo u rent-a-carovoj poslovnici.

Kupci koji žive unutar 120 kilometara od prva četiri grada — Dallasa, Houstona, Los Angelesa i Seattlea — mogu odmah započeti pretragu na Amazonu, a Hertz planira postupno proširiti ovu suradnju na 45 lokacija diljem SAD-a, javlja CNBC.

Partnerstvo daje Hertzu, poznatom po poslovanju s najmom vozila, veću vidljivost i potencijalni poticaj profitu u segmentu prodaje automobila.

Također označava širenje Amazonova tek pokrenutog auto-poslovanja, koje je startalo u prosincu kroz partnerstvo s Hyundaiem. Prije toga kupci su mogli pregledavati digitalne salone i uspoređivati cijene na Amazonu, ali ne i kupovati vozila izravno putem ovog e-trgovinskog giganta.

Amazon je poslovanje s automobulima pokrenuo u prosincu kroz partnerstvo s Hyundaiem. Prije toga kupci su mogli pregledavati digitalne salone i uspoređivati cijene na, ali ne i kupovati vozila izravno foto: Amazon

Amazon Autos je ranije ovog mjeseca dodao rabljena i certificirana vozila u svoju ponudu, počevši od Los Angelesa, nakon što je prethodno nudio isključivo nova vozila. Hertz Car Sales je prvi flotni prodavač Amazon Autosa i nudit će rabljena vozila marki poput Ford, Toyota, Chevrolet i Nissan.

Brža i lakše do vozila

Hertz je naveo da godišnje proda stotine tisuća vozila, uz svoje osnovno poslovanje iznajmljivanja automobila.

“Naš je cilj osmisliti novo iskustvo kupnje automobila i doći do kupaca tamo gdje se oni nalaze — bilo online ili osobno — uz praktičnost, sigurnost i razmjere”, rekao je Jeff Adams, izvršni potpredsjednik Hertz Car Salesa. “Amazon Autos idealan je partner koji nam pomaže da to ostvarimo, jer kupci mogu pregledavati našu veliku ponudu kvalitetnih rabljenih automobila na istoj pouzdanoj platformi na kojoj milijuni kupuju svaki dan.”

Partnerstvo s Amazon Autosom usmjereno je na širenje Hertzove digitalne maloprodajne prisutnosti i olakšavanje pristupa kupcima njegovom portfelju rabljenih vozila. Dio je to šire strategije koju je Hertz predstavio ranije ove godine pod vodstvom izvršnog direktora Gila Westa, a koja se temelji na povećanju maloprodajnog dosega, jačanju prepoznatljivosti brenda Hertz Car Sales i izgradnji strateških partnerstava.

Tri dana probe prije kupnje

Nakon što je tijekom pandemije covida-19 2020. završio u stečaju i potom doživio neuspjeh u svojoj EV strategiji, Hertz je prošle godine predstavio svoj plan preokreta nazvan “Back-to-Basics Roadmap”. Fokus je na upravljanju flotom, optimizaciji prihoda i učinkovitosti troškova.

Hertz je priopćio da je prvo tromjesečje ove godine bilo njegovo najuspješnije tromjesečje ikada u segmentu maloprodaje vozila.

Tijekom konferencije o zaradi 7. kolovoza, West je rekao da Hertz bilježi snažan zamah u svom programu Rent2Buy, koji kupcima omogućuje da uzmu rabljeni automobil na trodnevni najam prije nego što se odluče na kupnju. Hertz je prošlog tjedna objavio da će se program proširiti na više od 100 gradova.