Kako će zapuštena utvrda pod zaštitom UNESCO-a postati olimpijsko selo za više od tisuću sportaša?

Francuska ulaže 133 milijuna eura u obnovu povijesne tvrđave u Alpama koja će tijekom Zimskih olimpijskih igara 2030. ugostiti sportaše, a potom postati nova gradska četvrt.

Jedna od najimpresivnijih Vaubanovih utvrda u Francuskoj, Fort des Trois-Têtes u alpskom gradu Briançonu, postat će jedno od četiri olimpijska sela tijekom Zimskih olimpijskih igara 2030. godine. No iza olimpijske priče krije se mnogo veći projekt – spašavanje povijesnog kompleksa koji već godinama propada i opterećuje državni proračun.

Francuska državna tvrtka Solideo, zadužena za olimpijsku infrastrukturu, objavila je u utorak da su odabrani investitori i arhitekti za obnovu tvrđave te bivše tekstilne tvornice Schappe u podnožju grada. Projekt tvrđave preuzet će konzorcij predvođen Linkcityjem, dijelom građevinskog diva Bouygues Construction, dok će obnovu tvornice voditi Icade Promotion.

“Projekt je pomalo lud”

Plan je da se nakon Olimpijskih igara tvrđava pretvori u novu gradsku četvrt s oko stotinu stanova, od kojih će većina biti namijenjena socijalnom stanovanju. Predviđeni su i hotel, javni sadržaji te moguće preseljenje gradskog kazališta.

“Projekt je pomalo lud”, priznao je gradonačelnik Briançona Arnaud Murgia, ali smatra da grad konačno dobiva priliku iskoristiti prostor koji je ostao prazan nakon odlaska vojske 2008. godine, piše Le Monde.

Posebnu pozornost privlači ideja izgradnje žičare koja bi povezivala povijesnu jezgru grada, bivšu tvornicu Schappe i tvrđavu koja se nalazi 1400 metara nadmorske visine. Projekt vrijedan 26 milijuna eura još je u fazi studija izvedivosti, a odluka o njegovoj realizaciji očekuje se 2027. godine.

Francuski premijer François Bayrou (u sredini), predsjednik francuske regije Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke (treći slijeva) i bivši francuski premijer Michel Barnier (treći zdesna) obilaze utvrdu Fort des Trois-Têtes 27. lipnja 2025-, uoči međuresornog sastanka posvećenog pripremama za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre 2030. foto: Jeff Pachoud/AFP

Fort des Trois-Têtes pritom nije običan građevinski projekt. Kompleks je zaštićen kao povijesni spomenik i dio UNESCO-ve svjetske baštine, što značajno povećava zahtjeve obnove. Organizatori stoga ne planiraju obnoviti cijeli lokalitet do početka Igara, nego projekt podijeliti u nekoliko faza.

Vremenom projekt pojeftinio

Prva faza osigurat će između 940 i 1200 kreveta za sportaše i članove njihovih timova. Dio će biti smješten u obnovljenim povijesnim objektima, dok će ostatak koristiti modularne zgrade unutar obnovljenih zidina.

Paralelno će se obnavljati i nekadašnja tvornica Schappe, koju je 2014. godine teško oštetio požar. Tijekom Olimpijskih igara ondje će biti smješten dio organizacijskog osoblja, a nakon toga prostor će biti prenamijenjen u stambeni kompleks.

Projekt je u međuvremenu značajno pojeftinio. Početne procjene govorile su o gotovo 300 milijuna eura ulaganja, dok se danas ukupni trošak procjenjuje na oko 133 milijuna eura. Od toga će 71 milijun eura biti financiran javnim sredstvima.

Veliki građevinski radovi trebali bi početi 2027. godine, a Organizacijski odbor Zimskih olimpijskih igara kompleks bi trebao preuzeti tijekom ljeta 2029. Za Briançon, međutim, važnije od samih Igara jest činjenica da bi olimpijski projekt mogao trajno promijeniti sudbinu jednog od najvrjednijih, ali i najzapuštenijih povijesnih lokaliteta u Francuskoj.