Kako je jedna konzervirana namirnica zahvaljujući TikToku ponovno postala veliki hit

Društvene mreže potpuno su promijenile percepciju proizvoda koji su se nekad povezivali isključivo sa smočnicama i jeftinim obrocima, a danas sve češće završavaju i na jelovnicima restorana.

“Konzervirana tuna trenutačno je na vrhuncu kulinarske popularnosti”, kaže Lee Bannerman, Tescoov menadžer nabave konzervirane ribe, objašnjavajući zašto je prodaja jednog od najstarijih proizvoda posljednjih godina ponovno eksplodirala.

Prema podacima Tesca, prodaja konzervirane tune porasla je gotovo 18 posto u posljednje dvije godine, što znači dodatnih 2,25 milijuna kilograma prodane tune. Nekada simbol praktične hrane iz kućnih smočnica, konzervirana riba danas se vraća zahvaljujući generaciji Z, TikToku i globalnoj opsesiji proteinima.

“Tuna je jeftin i praktičan način povećanja unosa proteina, a mlađi kupci to su vrlo brzo prepoznali”, rekao je Bannerman.

Trend je prvo eksplodirao u SAD-u, no sada se snažno širi i Ujedinjenim Kraljevstvom. TikTok je preplavljen influencerima koji objavljuju recepte s tunom, od brzih salata i tjestenina do sofisticiranijih “high-protein” obroka, piše The Standard.

Pomama za proteinima

“Vjerojatno se morate vratiti gotovo sto godina unatrag kako biste pronašli trenutak kada je konzervirana riba bila ovako popularna”, kaže Bannerman.

Povratak tune događa se u trenutku kada mlađe generacije sve više traže povoljne izvore proteina zbog rasta cijena hrane i promjene prehrambenih navika. Konzervirana riba pritom se savršeno uklapa u novu ekonomiju prehrane: dugo traje, relativno je jeftina i jednostavna za pripremu.

Robert Wiltshire, direktor nabave i održivosti morskih proizvoda u kompaniji LDH (La Doria), koja opskrbljuje Tesco konzerviranom ribom, kaže da je tuna desetljećima bila popularna prvenstveno među starijim kupcima.

“No sada mlađa generacija otkriva koliko je tuna zapravo svestrana namirnica, a čak je i restorani više klase počinju uvoditi na jelovnike — nešto što je prije samo nekoliko godina bilo gotovo nezamislivo”, rekao je.

Održivost im važna

Tesco ističe da svi njegovi proizvodi od tune nose certifikat organizacije Marine Stewardship Council (MSC), koji potvrđuje održiv izlov.

Upravo održivost postaje jedan od ključnih razloga popularnosti među mlađim potrošačima, smatra George Clark, direktor MSC programa za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku.

“TikTok generaciji održivost je iznimno važna. Tesco je uspio spojiti njihove prehrambene navike s podrškom održivom ribolovu”, rekao je Clark.

Povratak konzervirane tune tako pokazuje kako društvene mreže danas mogu potpuno promijeniti percepciju proizvoda koji su desetljećima bili smatrani običnom i zastarjelom hranom — i pretvoriti ih u novi prehrambeni trend.