Kako je rat s Iranom pomogao SAD-u da postane najveći dobavljač plina Indiji

Dok sukob na Bliskom istoku remeti globalne energetske tokove, Washington ubrzano povećava udio na jednom od najvećih svjetskih uvoznih tržišta plina.

Sjedinjene Američke Države postale su najveći dobavljač ukapljenog prirodnog plina (LNG) i ukapljenog naftnog plina (LPG) Indiji tijekom svibnja, nakon što su isporuke iz zemalja Perzijskog zaljeva pale zbog poremećaja pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Prema podacima tvrtke Kpler, SAD je tijekom svibnja Indiji isporučio 630.000 tona LPG-a, oko 60 posto više nego što je zemlja zajedno uvezla iz svih država Perzijskog zaljeva. Istodobno je američki izvoz LNG-a dosegnuo 900.000 tona, što je više od 40 posto ukupnih indijskih potreba i čak tri puta više nego u travnju.

Stručnjaci smatraju da je sukob na Bliskom istoku potaknuo rast američkog izvoza, ali dodaju da je povećanje rezultat i šire strategije Washingtona da Indiji proda više američkih energenata. Dvije su zemlje produbljivale energetsku suradnju i prije izbijanja rata.

“U budućnosti će se energetska trgovina između Indije i SAD-a sve više fokusirati na plin”, rekao je za CNBC Sumit Ritolia, vodeći istraživački analitičar energetske obavještajne tvrtke Kpler.

Dodao je da su Sjedinjene Države, zahvaljujući “obilnim zalihama plina iz škriljevca i širenju izvozne infrastrukture”, u jedinstvenoj poziciji da profitiraju od indijske potrebe za diverzifikacijom izvora opskrbe plinom.

Visoki troškovi prijevoza prije su sprječavali SAD da osvoji značajniji udio na indijskom plinskom tržištu. No prekid opskrbe iz zemalja Perzijskog zaljeva učinio je Indiju otvorenijom za američke pošiljke plina. LPG se u Indiji primarno koristi kao gorivo za kuhanje. Njegova opskrba i cijena politički su vrlo osjetljiva pitanja pa vlasti nastoje zaštititi kućanstva od rasta globalnih cijena.