Kako se Glastonbury i drugi popularni glazbeni festivali nose s velikim gužvama

Nakon tragičnih događaja na festivalu Astroworld 2021., koncertu Asakea u Brixtonu 2022. i proslave Noći vještica u Seulu, gdje je poginulo ukupno 171 osoba, razumljivo je da se glazbeni fanovi brinu za sigurnost na velikim događanjima. Stručnjaci objašnjavaju koje bi ključne odluke trebalo donijeti tjednima prije događaja

Već više od mjesec u medijima se svakodnevno raspravlja o pitanju sigurnosti na skorašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje oko pola milijuna ljudi. Pitanje sigurnosti na velikim koncertima i festivalima nije nikakva novost, barem u zemljama u kojima se oni češće dešavaju i gdje su se već događale nesreće.

U posljednja dva desetljeća, festivalska sezona u Velikoj Britaniji znatno je narasla te je postala ne samo ključni dio kulturnog života, nego i gospodarstva – prošle godine održano je čak 850 događaja, ukupne vrijednosti od nekoliko milijardi funti, piše The Guardian. No, dok Glastonbury ovog vikenda ulazi u svoj vrhunac, sve su češće kontroverze vezane uz sigurnost publike i upravljanje mnoštvom. U travnju je članica Londonske skupštine i kandidatkinja za gradonačelnicu iz redova konzervativaca, Susan Hall, izrazila zabrinutost policije zbog mogućeg “događaja s brojnim žrtvama” na karnevalu u Notting Hillu. U svibnju je Mail on Sunday objavio anonimno svjedočenje zaposlenika Glastonburyja koji tvrdi da je festival “katastrofa koja samo što se nije dogodila… u najgorem slučaju, ljudi će poginuti.“

Prodaje se manje ulaznica

Na Glastonburyju 2024. izražena je zabrinutost zbog prenapučenosti i uskih prolaza, osobito tijekom nastupa velikih izvođača poput Sugababesa, Charli XCX-a i Bicepa na manjim pozornicama. Organizatori festivala tada su poručili kako je sigurnost publike njihov prioritet, ali i da su takvi intimniji nastupi “dio čarolije Glastonburyja”. Emily Eavis, organizatorica festivala, rekla je da je ove godine prodano nekoliko tisuća ulaznica manje kako bi se ublažila prenapučenost. “Upravljanje publikom sada je naša najveća briga”, kazala je, naglašavajući stalno planiranje, prilagodbe i poboljšanja tijekom i prije festivala.

Ipak, nakon tragičnih događaja na festivalu Astroworld Travisa Scotta 2021., koncertu Asakea u Brixtonu 2022. i proslave Noći vještica u Seulu, gdje je poginulo ukupno 171 osoba, razumljivo je da se glazbeni fanovi brinu za vlastitu sigurnost na velikim događanjima, naglašavaju u The Guardianu. Ova zabrinutost dovela je i do pomalo naivnih savjeta poput onih u videu BBC-ja “kako ostati siguran u gužvi” objavljenog uoči karnevala u Notting Hillu 2023., koji je sugerirao da treba imati izlaznu strategiju, držati ruke ispred sebe i duboko disati. No, profesor socijalne psihologije John Drury tvrdi da takvi savjeti “uglavnom ne pomažu”.”U trenutku kada gužva postane toliko gusta da prijeti gnječenjem, već je prekasno.“

Teorije o stampedu padaju u vodu

Takav savjet, kaže, odvraća pozornost s onih koji su zaista odgovorni: organizatora, vlasnika prostora, sigurnosnih službi, lokalnih vlasti, inspektora zaštite na radu i hitnih službi. “Pojedinci unutar gomile ne mogu znati što se događa s druge strane prostora. Fatalna gnječenja posljedica su lošeg upravljanja, a još uvijek je prečesto da se za sve okrivljuje publika, iako su ključne odluke trebale biti donesene tjednima ranije.”

Nakon tragedije na Astroworldu, gdje je deset osoba umrlo od gušenja zbog gnječenja, krivnja je brzo prebačena na publiku, izvođača i čak samu hip-hop kulturu. No, teorije o stampedu i sotonskim ritualima nisu izdržale ozbiljnu analizu. Stručnjak za sigurnost publike Scott Davidson izjavio je u dokumentarcu Trainwreck da to nije bilo slučajno. “Bio je to neizbježan ishod zbog nedostatka predviđanja i zanemarivanja osnovnih sigurnosnih protokola.“

Uvijek su isti uzroci

Stručnjaci za sigurnost publike razbijaju mitove o “mentalitetu rulje” i “stampedu”, koji potječu iz 19. stoljeća, a odavno su znanstveno pobijeni. Kada znanstvenik za gužve Keith Still istražuje incidente, prvo traži dokumente u kojem su procjena rizika i plan upravljanja publikom. “Uvijek su prisutni isti elementi: nedovoljna priprema, manjak obuke osoblja, loša signalizacija i prekoračenje kapaciteta.”

Gustoća publike tradicionalno se mjeri brojem ljudi po kvadratnom metru – pet je gornja granica za stajaća mjesta. Iznad toga, kretanje postaje nekontrolirano, a rizici od gnječenja rastu. Višednevni festivali, s brojnim izvođačima, donose dodatne varijable i potencijalne opasnosti.

Eavis objašnjava da Glastonbury koristi push notifikacije na svojoj aplikaciji za komunikaciju s publikom, a pojedini prolazi imaju “svoju vlastitu špicu” kada se primjenjuju jednosmjerni sustavi. Ključno je i raspoređivanje izvođača: namjerno preklapanje termina dvaju izvođača slične publike – poput Charli XCX i Doechii – može izazvati negodovanje, ali i rasteretiti pojedine lokacije.

Kulrura prekida i hitni protokoli

Hitni protokoli brzo se razvijaju. Astroworld je postao ključna referenca u obuci diljem svijeta. Scott je bio kritiziran jer nije prekinuo nastup, no kasnije je rekao da nije bio svjestan što se događa. Danas sve više izvođača prekida nastupe kako bi smanjili gužvu. “Kultura oko prekidanja nastupa se mijenja – na bolje”, kaže Chebib.

No, gužve ne moraju biti opasne da bi bile neugodne. Novi londonski festival Lido, s nastupom Charli XCX-a, izazvao je pritužbe zbog prevelikog broja ljudi na premalom prostoru – čekanja na WC do 45 minuta, prekomjerna gustoća, loš signal. “Platiti 68 funti za to je ludost. Osjećalo se nesigurno i pohlepno“, rekao je jedan posjetitelj. Organizatori su priznali probleme i najavili promjene za iduću godinu.

Što obični posjetitelji mogu učiniti? Ne puno – osim da se brinu jedni za druge, uživaju i izbjegavaju događanja gdje se jasno vidi da je profit stavljen ispred sigurnosti.