Kansas City pred velikim procvatom zahvaljujući Svjetskom prvenstvu, ali ne zato što je grad domaćin

Kansas City, najmanji američki grad domaćin Svjetskog prvenstva, uspio je uvjeriti tri nogometne velesile da upravo njega odaberu za svoje bazne kampove, što bi mu moglo donijeti nesrazmjerno velik gospodarski poticaj, smatraju stručnjaci za turizam.

Od 39 reprezentacija koje su smještene u SAD-u tijekom Svjetskog prvenstva, tri od deset najbolje rangiranih prema FIFA-inoj ljestvici — Argentina (1.), Engleska (4.) i Nizozemska (8.) — odabrale su Kansas City kao svoju bazu.

“Ti bazni kampovi oduvijek su bili dio našeg fokusa”, rekla je za Forbes Pam Kramer, izvršna direktorica KC2026, neprofitnog organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u gradu, dodajući: “Namjerno smo nastojali maksimalno iskoristiti ovaj trenutak i pobrinuti se da ljudi znaju kako smo mi svjetska prijestolnica baznih kampova.”

Prošle godine FIFA je dužnosnicima gradova domaćina poručila da očekuju omjer od 50:50 između domaćih i međunarodnih posjetitelja, no nedavno istraživanje među hotelijerima u gradovima domaćinima pokazalo je da vizne prepreke i širi geopolitički problemi značajno smanjuju međunarodnu potražnju.

Kramer je za Forbes rekla da se za navijačke zone u Kansas Cityju registriralo oko 90.000 međunarodnih navijača, što upućuje na snažan interes za posjete baznim kampovima.

Prema procjenama Američke udruge za putovanja (U.S. Travel Association), strani posjetitelji Svjetskog prvenstva u prosjeku će potrošiti oko 5.000 dolara po osobi — približno deset puta više od prosječnog američkog posjetitelja. “Prekrasno je shvatiti da ne moramo ovisiti o političarima kao licu Amerike, nego da Amerikanci mogu biti lice Amerike”, rekao je izvršni direktor udruge Geoff Freeman na panelu političkih i turističkih čelnika Kansas Cityja u utorak.

Freeman je za Axios izjavio da političari poput republikanskog kongresnika Marka Alforda iz Missourija i republikanskog guvernera Missourija Mikea Kehoea, koji su prisustvovali događaju, “razumiju svoju ulogu na lokalnoj razini kada je riječ o putovanjima. Problem nastaje kada dođu na saveznu razinu pa zaborave koliko politike utječu na to osjećaju li se putnici dobrodošlo ili ne.”

Zašto bi bazni kampovi mogli ostvariti veću korist

“Kansas City pogodio je jackpot. Organizatori su od samog početka bili vrlo pametni i odlično su razumjeli dinamiku Svjetskog prvenstva”, rekao je za Forbes Alan Fyall, pomoćnik dekana Rosen College of Hospitality Management pri Sveučilištu Centralne Floride.

Za razliku od gradova domaćina, gdje navijači uglavnom dolaze i odlaze unutar 48 sati kako bi pogledali utakmicu, bazni kampovi su mjesta na kojima reprezentacije i njihove delegacije spavaju, jedu, treniraju i održavaju svakodnevne konferencije za medije koje se prenose u njihove matične zemlje.

Najodaniji navijači obično ostaju dulje u nadi da će svoje omiljene igrače vidjeti u opuštenijem i pristupačnijem okruženju.

“Ako ste navijač koji će neko vrijeme ostati u SAD-u, želite imati jednu bazu”, rekao je Fyall za Forbes. “U baznim kampovima navijači znaju da bi mogli gledati trening reprezentacije ili dobiti autogram. To stvara osjećaj: ‘Ja sam iznutra, znam što se događa.”

Kao potvrdu toga, ovog su tjedna tisuće Argentinaca mašući zastavama sudjelovale na okupljanju u parku Mill Creek u Kansas Cityju prije nego što je reprezentacija ondje odigrala utakmicu. Nizozemska “Narančasta armija” preplavila je Riverside, dok su stotine engleskih navijača gledale trening svoje reprezentacije i čekale autograme u Swope Parku.

Kada su otvorene prijave za 18-dnevni navijački festival u Kansas Cityju, oko 80 posto prijavljenih dolazilo je iz kruga od 45 minuta vožnje od grada, rekla je Kramer, no “sada je taj udio pao na 55 posto”.

Međunarodni navijači u Kansas Cityju vide “ono što ovo tržište čini jedinstvenim, a lokalno stanovništvo pokazuje koliko može biti gostoljubivo i srdačno… Mislim da smo tek na samom početku pravog uzleta interesa”, rekao je Freeman na događaju u utorak.

Kako je Kansas City privukao tri reprezentacije

“Jedan od glavnih razloga zašto su Argentinci, Englezi i Nizozemci odabrali Kansas City jest njegova fantastična sportska infrastruktura”, rekao je Fyall za Forbes.

Kramer se složila, pripisujući zasluge partnerima poput Sporting Kansas Cityja, KC Currenta, Sveučilišta Kansas i nogometnog kompleksa Swope Soccer Village vrijednog 20 milijuna dolara, koji su učinili sve kako bi privukli najbolje svjetske reprezentacije.

“Svidjeli su im se objekti, svidjela im se središnja lokacija Kansas Cityja, mogućnost da do bilo koje utakmice Svjetskog prvenstva stignu letom za tri sata ili manje”, rekla je. “A tu je i naša kultura. Vrlo smo gostoljubivi i pristupačni.”

Fyall smatra da će, iako je Kansas City grad domaćin, višestruki bazni kampovi donijeti ogromnu međunarodnu vidljivost zahvaljujući stranim sportskim medijima.

“Vjerojatno će dva ili tri puta dnevno, svakoga dana turnira, imati intervjue s igračima i izbornicima, uvijek s Kansas Cityjem u pozadini”, rekao je.

“Takvu promociju jednostavno ne možete kupiti”, dodala je Kramer.

I drugi bazni kampovi mogli bi imati velike koristi

Nogometni navijači okupili su se oko zvjezdanog napadača Kyliana Mbappéa kada je francuska reprezentacija (2. na FIFA-inoj ljestvici) stigla u Boston, koji je odabrala za svoju bazu.

Španjolska (3.) odabrala je privatnu školu Baylor u Chattanoogi, Tennessee, kao svoj bazni kamp za treninge tijekom turnira 2026.

Brazil (5.) trenira u kampu New York Red Bullsa u Morris Townshipu u New Jerseyju, oko 16 kilometara od Basking Ridgea, gdje je smješten Maroko (6.) u privatnoj školi Pingry.

Portugal (7.) i njegova zvijezda Cristiano Ronaldo veći dio turnira provode u Palm Beachu na Floridi.

Njemačka (9.) odabrala je Winston-Salem u Sjevernoj Karolini, dok je Belgija (10.) smještena u Rentonu u saveznoj državi Washington, oko 19 kilometara od Seattlea.

Restorani i druga poduzeća u Alexandriji u Virginiji već su osjetili manji gospodarski procvat zahvaljujući navijačima Hrvatske (14.).

“Posvuda su plavo-bijele hrvatske zastave i mnogo ljudi koji su došli uživati u atmosferi između utakmica”, rekao je za Forbes Tariq Khan, stanovnik Alexandrije i viši ekonomist u Tourism Economicsu.

Iako nije izabran za grad domaćin Svjetskog prvenstva 2026., Nashville je pokušao privući japansku reprezentaciju (17.) da upravo tamo uspostavi svoj bazni kamp — čak je poslao gradonačelnikovu predstojnicu ureda, rođenu Japanku, da prezentaciju održi na svom materinskom jeziku.

Prije početka turnira oko 5.000 navijača okupilo se u trening-centru Nashville SC-a kako bi gledali trening reprezentacije “Samurai Blue”.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalni članak)