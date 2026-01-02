Kina ograničava izvoz još jednog važnog metala, a cijena mu već sad ruši rekorde

Cijena metala ove se godine više nego udvostručila, dok su europske kompanije već pogođene ili očekuju da će uskoro biti pogođene novim kineskim ograničenjima izvoza.

Kina će pooštriti kontrole izvoza srebra, proširujući ograničenja na metal koji je donedavno smatran uobičajenom robom, ali je ključan za američku industriju i obrambene opskrbne lance.

Glavni direktor Tesle Elon Musk kritizirao je taj potez tijekom vikenda na svojoj društvenoj mreži X, reagirajući na objavu o nadolazećim ograničenjima.

“Ovo nije dobro. Srebro je potrebno u mnogim industrijskim procesima”, napisao je Musk.

Međutim, ta pravila nisu nova. Kinesko ministarstvo trgovine prvi je put najavilo nove mjere još u listopadu, s ciljem jačanja nadzora nad rijetkim metalima, istoga dana kada su se u Južnoj Koreji sastali američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping. Tada je Peking pristao na jednogodišnju pauzu određenih kontrola izvoza rijetkih zemnih metala, dok su Sjedinjene Države povukle dio carina, piše CNBC.

Popis 44 kompanije

Ranije ovog mjeseca Kina je objavila popis 44 kompanije kojima je odobren izvoz srebra prema novim pravilima za 2026. i 2027. godinu. Nova pravila za 2026. također ograničavaju izvoz volframa i antimona, materijala nad kojima Kina ima dominantnu opskrbnu poziciju i koji se široko koriste u obrambenoj industriji i naprednim tehnologijama.

Iako Kina nije izričito najavila potpunu zabranu izvoza srebra, državni list Securities Times u utorak je, pozivajući se na neimenovanog insajdera iz industrije, naveo da nova politika formalno podiže status srebra s obične robe na strateški materijal, čime se kontrole njegova izvoza stavljaju na istu regulatornu razinu kao i rijetki metali.

Gospodarska komora Europske unije u Kini u brzom istraživanju provedenom među članicama u studenome utvrdila je da je većina ispitanika već pogođena ili očekuje da će biti pogođena tim kineskim izvoznim kontrolama.

Široka primjena u industriji

Sjedinjene Države su u studenome dodale srebro na nacionalni popis kritičnih minerala, navodeći njegovu primjenu u električnim krugovima, baterijama, solarnim ćelijama i antibakterijskim medicinskim instrumentima. U zasebnoj američkoj analizi navodi se da je Kina bila jedan od najvećih svjetskih proizvođača srebra u 2024. godini te da se u toj zemlji nalaze i jedne od najvećih svjetskih zaliha.

Prema podacima Wind Informationa, koji se pozivaju na službene statistike, Kina je u prvih 11 mjeseci godine izvezla više od 4600 tona srebra, što je znatno više od otprilike 220 tona koje je u istom razdoblju uvezla.

Ograničenja izvoza srebra dolaze u trenutku kada je interes za taj metal posljednjih tjedana snažno porastao. Cijena srebra više se nego udvostručila te je na putu prema najboljoj godini od 1979., kada je metal poskupio gotovo 470 posto. Cijene srebra u srijedu su se povukle nakon što su početkom tjedna dosegnule rekordnu razinu iznad 80 dolara po unci, a spot cijena posljednji je put iznosila oko 73 dolara.