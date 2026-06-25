Kina ulaže milijarde u nogomet, ali uspjeha nema: Zašto su seoski turniri postali veći hit od profesionalnih klubova

Xi Jinping želio je Kinu kao sudionika, domaćina i pobjednika Svjetskog prvenstva, no korupcija, loš razvoj mladih igrača i slab profesionalni sustav i dalje koče kineski nogomet.

Proširenje Svjetskog prvenstva s 32 na 48 reprezentacija trebalo je otvoriti vrata većem broju zemalja. Uspjelo je to Curaçau i Zelenortskoj Republici, državama s manje stanovnika od jedne četvrti Šangaja. No nije Kini.

Drugo najveće svjetsko gospodarstvo, zemlja s 1,4 milijarde stanovnika i milijunima zaljubljenika u nogomet, ni ovog se puta nije uspjelo kvalificirati na najveću svjetsku nogometnu pozornicu. U zemlji koja posljednjih desetljeća gradi imidž globalne supersile to je postalo mnogo više od sportskog neuspjeha – pitanje nacionalnog prestiža.

Dok milijuni Kineza prate utakmice u Sjevernoj Americi, službeni mediji pokušavaju pronaći barem simbolične razloge za zadovoljstvo. Guangzhouški dnevnik Nanfang Ribao piše kako kineski navijači ponovno osjećaju razočaranje jer reprezentacija nije izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, dok službeni glasnik Komunističke partije People’s Daily ističe da Kina na turniru ipak sudjeluje – kao industrijska sila.

Dvadeset godina bez uspjeha

Popularna igračka Labubu pojavila se na ceremoniji otvaranja, Hisense isporučuje tehnologiju za videosudački sustav (VAR), a električni autobusi proizvođača Yutong prevoze navijače do stadiona u Ciudad de Méxicu. No malo tko smatra da to može nadoknaditi izostanak reprezentacije.

Kina je izgubila posljednju priliku za plasman još u lipnju 2025., porazom od Indonezije u azijskim kvalifikacijama. Reakcije na društvenim mrežama bile su brutalne. Neki korisnici tvrdili su da bi slučajni prolaznici s lokalne tržnice igrali bolje od reprezentativaca, dok su drugi predlagali da se reprezentacija ugasi, a sredstva preusmjere u druge sportove.

Riječ je o raspravi koja se u Kini vodi već više od dva desetljeća. Zemlja se na Svjetsko prvenstvo uspjela plasirati samo jednom, 2002. godine, kada nije postigla nijedan pogodak i završila natjecanje već nakon grupne faze.

Posebno je znakovito što ni golema politička potpora nije uspjela promijeniti taj trend. Predsjednik Xi Jinping, poznat kao veliki ljubitelj nogometa, još je 2011. izjavio da želi vidjeti Kinu kao sudionika, domaćina i osvajača Svjetskog prvenstva.

Nakon dolaska na vlast pokrenuo je opsežan program razvoja nogometa. Peking je predstavio plan od 50 mjera koji je uključivao izgradnju nogometnih akademija, razvoj mladih talenata i reformu Kineskog nogometnog saveza. Istodobno su vodeći kineski poduzetnici počeli ulagati milijarde dolara u domaće klubove, kupovati europske klubove i dovoditi poznate svjetske igrače.

Rezultati su, međutim, izostali, piše Le Monde.

Namještanje utakmica i korupcijski skandali

Početkom ove godine kineske vlasti doživotno su suspendirale 73 nogometna dužnosnika zbog namještanja utakmica, ilegalnog klađenja i financijskih malverzacija. Čak devet od 16 klubova kineske Superlige sezonu je započelo s negativnim brojem bodova zbog izrečenih sankcija.

Korupcijski skandali zahvatili su i sam vrh reprezentacije. Bivši izbornik Li Tie, nekadašnji veznjak Evertona, pravomoćno je osuđen na 20 godina zatvora nakon što je utvrđeno da je tijekom trenerske karijere primio mito vrijedno oko 14 milijuna eura, uključujući i novac kojim je osigurao mjesto izbornika.

No mnogi stručnjaci smatraju da korupcija nije najveći problem. Kineski sportski sustav desetljećima je usmjeren na proizvodnju olimpijskih prvaka u pojedinačnim sportovima poput gimnastike ili plivanja, gdje centralizirani državni model daje rezultate. Nogomet, s druge strane, počiva na širokoj mreži lokalnih klubova i masovnom radu s djecom, što Kina nikada nije uspjela razviti.

Krave i svinje kao nagrada

Dodatni problem predstavlja obrazovni sustav, u kojem pripreme za iznimno zahtjevan prijemni ispit Gaokao imaju apsolutni prioritet, pa ozbiljna nogometna karijera za većinu djece završava još u ranoj dobi.

Dok profesionalni nogomet gubi povjerenje javnosti, sve veću popularnost stječe amaterski “Village Cup”, turnir koji se održava u ruralnoj pokrajini Guizhou. Tisuće gledatelja dolaze gledati lokalne amatere koji tijekom tjedna rade svoje redovne poslove, a vikendom igraju nogomet bez velikih sponzora i milijunskih ugovora.

Pobjednici ne osvajaju novac ni plasman na svjetsku scenu. Najčešće kući odlaze s kravom ili svinjom kao nagradom. Za mnoge Kineze upravo taj turnir danas predstavlja ono što je profesionalni nogomet odavno izgubio – igru zbog same igre