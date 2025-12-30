Kineska tvrtka COVEC dobila nove poslove u BiH, vlasti RS zadužuju se za 500 milijuna eura

Kineska tvrtka China Overseas Engineering Group (COVEC) sklopila je nove ugovore o cestogradnji na teritoriju Bosne i Hercegovine vrijedne više od 500 milijuna eura koji će biti realizirani kroz kreditne aranžmane s kineskim bankama, s kojima u dužnički odnos ulaze vlasti Republike Srpske.

Potvrdio je to u utorak direktor tvrtke Autoputevi RS Radovan Višković koji je s predstavnikom COVEC-a u Banjoj Luci tijekom dana potpisao ugovor o gradnji dionice autoceste između Brčkog i Bijeljine u dužiti od oko 17 kilometara.

Samo izgradnja te dionice na autocesti kojom vlasti u RS žele povezati Banju Luku sa Srbijom odnosno Beogradom stajat će oko 163 milijuna eura, a prije sedam dana potpisan je ugovor o gradnji dionice između Vukosavlja kod Orašja i Brčkog u vrijednosti nešto manjoj od 390 milijuna eura.

Zaduženje u kineskim bankama, nepoznati uvjeti

“Velika je naša zahvalnost vladi Kine za sve projekte koje rade u RS”, kazao je nakon potpisivanja sporazuma Višković.

Li Gang, direktor u COVEC-u, potvrdio je kako će se vlasti RS zadužiti kod kineskih banaka i najavio da će Kina kroz ovakve projekte i ubuduće nastojati održati prisutnost u BiH.

“Danas je važan dan, kada Autoputevi RS i kineske banke potpisuju ugovor o kreditu što znači da projekat uskoro ulazi u fazu implementacije. U budućnosti ćemo i dalje pokazati odgovornost i graditi te doprinijeti blagostanju i ekonomskom razvoju naroda RS”, kazao je Gang.

Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija BiH (FIPA), Kinezi su u tu zemlju uložili više od tri milijarde dolara. U toj je strukturi oko 2,5 milijardi dolara u kreditnim aranžmanima koje izravno podupire kineska vlada preko banaka koje su njom povezane.

Pri tom je znatno veća razina investicija na području RS nego u Federaciji BiH, a s vlastima u Banjoj Luci Kinezi njeguju vrlo bliske odnose.

Kineske kredite analitičari smatraju spornim jer se nerijetko zaključuju s klauzulama nedostupnim javnosti, a u slučaju nemogućnosti isplate čak i državna infrastruktura postaje vlasništvo kineskih vjerovnika.