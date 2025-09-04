Kineske kompanije morat će platiti najmanje 25 milijuna dolara ako žele izaći na burzu

Nasdaq pooštrava uvjete za male kineske IPO-e, kojih je u prošle godine bilo čak 35 na burzi u New Yorku — otprilike dvostruko više od 17 američkih mikrokompanija.

Američka burza Nasdaq planira otežati malim kineskim kompanijama izlazak na burzu u New Yorku nakon vala manjih inicijalnih javnih ponuda (IPO-a).

Prema predloženim izmjenama, tvrtke koje posluju primarno u Kini morat će uplatiti najmanje 25 milijuna dolara iz javne ponude, objavio je Nasdaq u srijedu navečer, piše CNBC.

Potez dolazi u trenutku pojačanih napetosti između SAD-a i Kine, dok se Nasdaq suočava i sa širim problemima na financijskim tržištima.

“Malim kineskim kompanijama bit će teže izaći na burzu Nasdaq prema novom pravilu”, rekao je Winston Ma, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu NYU-a. “Nova pravila su odgovor na slučajeve “pumpanja i ispuhivanja” cijena zbog malog broja dionica u opticaju.”

Od skandala s izlaskom na burzu tvrtke za usluge prijevoza Didi 2021., bilo je vrlo malo velikih kineskih IPO-a u SAD-u. No u 2024. čak 35 malih kineskih kompanija izašlo je na burzu u New Yorku — otprilike dvostruko više od 17 američkih mikrokompanija, izvijestio je u prosincu Renaissance Capital.

Mikrokompanije obično imaju tržišnu kapitalizaciju između 50 i 300 milijuna dolara, što znači da prikupe tek nekoliko milijuna u inicijalnoj ponudi. Naknada od 25 milijuna dolara praktički bi “pojela” velik dio sredstava prikupljenih malim IPO-ima.

Protiv manipulacija dionicama

“Promjena pravila je pozitivna”, rekao je Gary Dvorchak, direktor u Blueshirt Groupu, čije poslovanje uključuje savjetovanje kineskih tvrtki o IPO-ima. “Mislim da će ovo povećati povjerenje da se kompanije listaju iz legitimnih razloga, da je manja vjerojatnost manipulacija dionicama i da to zapravo štiti i same tvrtke.” Nasdaq je naglasio da kineski IPO-i nose veći rizik za američke ulagače jer SAD ne može pravno djelovati “protiv subjekata i pojedinaca uključenih u potencijalno manipulativne aktivnosti”.

Nasdaq je dodao da je kod kineskih kompanija koje su se listale uz IPO manji od 25 milijuna dolara uočen viši stupanj problema s usklađenošću s pravilima.

Prijedlog mora formalno odobriti Američka komisija za vrijednosne papire (SEC). Tvrtke koje su već u procesu IPO-a imale bi rok od 30 dana da ga dovrše prema starim pravilima, dok bi sve nove kotacije morale poštovati izmjene.

U međuvremenu, situacija se dodatno zaoštrava: dok Nasdaq uvodi ograničenja, Peking je najavio nove kaznene carine na dio američkih proizvođača optičkih vlakana, koje stupaju na snagu u četvrtak. Ministarstvo trgovine Kine objavilo je da je istraga pokazala kako su neki američki izvoznici zaobilazili antidampinške pristojbe prodajom modificiranih proizvoda.

Trgovinski potezi kao političko oružje

Najveći američki proizvođač optičkih vlakana, Corning, sada se suočava s carinom od 37,9 posto, OFS Fitel s 33,3 posto, a Draka Communications Americas s čak 78,2 posto. Budući da Kina čini 32 posto Corningovih globalnih prihoda, ove carine predstavljaju značajan udarac.

Ovaj udar dolazi neposredno nakon što je Washington povukao odobrenje Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC-u) za izvoz ključne opreme i tehnologije u svoj kineski pogon — posljednji potez u nastojanjima SAD-a da ograniči napredak Pekinga u poluvodičima.

Stručnjaci ocjenjuju da je Nasdaqovo novo pravilo još jedan primjer sve složenijih poslovnih i investicijskih odnosa između dviju sila, dok obje strane sve češće koriste trgovinske i regulatorne poteze kao političko oružje.