Kineski HSG preuzeo Golden Goose grupu, poznatog talijanskog proizvođača luksuznih tenisica

Luksuzne talijanske tenisice Golden Goose poznate i u Hrvatskoj imaju novog vlasnika. Kupio ih je kineski fond HSG, ranije poznat kao Seqoia Capital China.

Golden Goose grupa, poznata po luksuznim tenisicama s namjerno istrošenim izgledom, objavila je u petak kako će ih preuzeti kineski fond HSG. Kao manjinski suvlasnik priključuje im se singapurska tvrtka Temasek. Britanska Permira koja je do sada bila vlasnik grupacije, također će ostati manjinski suvlasnik.

Permira je Golden Goose 2020. godine kupila za 1,3 milijarde eura kako bi je odvela u IPO, ali to se nikad nije dogodilo. Reuters navodi kako na osnovu iznosa akvizicije Golden Goose vrijedi 2,5 milijardi eura.

Novi većinski vlasnik Hongshan Capital Group (HSG) prije dvije godine zvao se Sequia Capital China. Nakon zategnutih američko-kineskih odnosa promijenili su ime kako bi smanjili pravne i reputacijske rizike, uz zadržavanje portfelja i upravljačkog tima.

Luksuzna roba ima kupca – dvoznamenkasti rast

HSG i Temasek navode kako su predani očuvanju i daljnjem ulaganju u talijanske korijene Golden Goosea i koncept Made in Italy.

Golden Goose tenisice rade se od kvalitetnih materijala, no namjerno uz izgled iznošenih tenisica. Prodaju se i na hrvatskom tržištu, a cijene im se kreću od 300 do 600 eura.

Ulaganje HSG-a i Temaseka dolazi u razdoblju snažnih financijskih rezultata Golden Goosea. U devet mjeseci zaključno s rujnom 2025. godine, Grupa je zabilježila dvoznamenkasti rast u svim regijama. Prihodi su porasli 13 posto na godišnjoj razini, potaknuti rastom od 21 posto u DTC kanalu i proširenjem maloprodajne mreže, koja je dosegnula 227 trgovina u izravnom vlasništvu, u odnosu na 97 trgovina u 2019. godini.

Silvio Campara nastavit će voditi kompaniju kao glavni izvršni direktor, zajedno s postojećim upravljačkim timom. Marco Bizzarri, trenutačno neizvršni član upravnog odbora Golden Goosea, postat će neizvršni predsjednik Uprave, donoseći značajno industrijsko iskustvo oblikovano vođenjem globalno renomiranih luksuznih brendova, uključujući Gucci, Bottega Venetu i Kering, te će imati važnu ulogu u ubrzavanju sljedeće faze globalnog širenja Golden Goosea.

Silvio Campara, glavni izvršni direktor Golden Goosea, izjavio je: “Izuzetno nam je drago poželjeti dobrodošlicu HSG-u i Temaseku kao strateškim partnerima Golden Goosea dok podižemo naše globalne ambicije kao vodeći međunarodni luksuzni brend. Njihovo ulaganje još je jedna potvrda povjerenja u uspjeh našeg poslovnog modela na sjecištu luksuza, lifestylea i sportske odjeće, koji je omiljen rastućoj globalnoj zajednici Dreamera. Sa svojim iskustvom u razvoju i skaliranju međunarodnih lidera u luksuzu i širem poslovnom spektru, HSG i Temasek pomoći će nam da iskoristimo goleme prilike koje su pred Golden Gooseom. Zahvalni smo Permiri što je bila ključni partner na našem dosadašnjem uspješnom putu i zadovoljni smo što će ostati naš vrijedan partner zajedno s HSG-om i Temasekom.”