Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu

Rudnik u Boru bilježi rekordnu proizvodnju zlata, a cjelokupna količina otkupljena je u jednoj transakciji.

Narodna banka Srbije (NBS) je u 2025. godini od kompanije Serbia Zijin Copper, koja je u kineskom vlasništvu, otkupila 344 zlatne poluge, svaku tešku nešto više od 12 kilograma. Ukupno je tako kupila rekordnih 4,3 tone zlata, potvrdili su za Forbes Srbija iz srpske središnje banke. Rudnik zlata i bakra u Boru u većinskom je kineskom vlasništvu od kraja 2018., kada je kineski Zijin Mining dokapitalizacijom preuzeo 63-postotni udio u tada državnoj kompaniji RTB Bor.

Prema zakonu, tvrtka mora sve proizvedeno zlato najprije ponuditi Narodnoj banci Srbije, koja, prema navodima Forbesa Srbija, do sada nijednom nije odbila otkup. Od 2018. godine, kada je rudnik prešao u kinesko vlasništvo, NBS je od njega ukupno kupila 16,3 tone zlata. Da je odbila kupnju, kineska bi kompanija mogla zatražiti dozvolu za izvoz iskopane rude.

Po kojoj cijeni su kupovali?

Kompanija Zijin Copper je u 2025. ostvarila oko 48,4 milijarde dinara (oko 400 milijuna eura) prihoda samo od prodaje zlata. Ukupni prihodi od bakra, zlata i srebra iznosili su oko 227,6 milijardi dinara, pri čemu najveći dio dolazi od bakra (173,4 milijarde dinara).

Na temelju tih prihoda može se procijeniti da je srpska središnja banka zlato u prosjeku plaćala oko 3000 eura za 31,1 gram (trojsku uncu). Tržišna cijena zlata u 2025. kretala se između 2500 i 3700 eura po trojskoj unci.

U 14 godina utrostručili rezerve

NBS zlato kupuje u domaćoj valuti, srpskim dinarima, čime povećava devizne rezerve. Osim domaćih kupnji, dio zlata nabavila je i na međunarodnom tržištu, ukupno oko 17 tona.

U ožujku ove godine zlatne rezerve Srbije dosegnule su 53,7 tona, što je više nego tri puta više nego 2012. godine (nešto manje od 15 tona). Njihova vrijednost, prema trenutačnim tržišnim cijenama, iznosi oko 6,9 milijardi eura. U odnosu na 2012., vrijednost je porasla čak 11 puta, dijelom i zbog značajnog rasta cijene zlata.

Iz Narodne banke Srbije za Forbes Srbija su poručili da planiraju nastaviti s kupnjom zlata na domaćem tržištu.

Andreja Lončar, novinarska Forbes Slovenija