Koje su zemlje zabilježile najveći godišnji porast cijena kuća i najamnina? Hrvatska pri europskom vrhu

Cijene kuća i najamnine porasle su u gotovo svim zemljama EU-a početkom 2026. U nekim europskim zemljama rast cijena kuća nadmašio je ukupnu inflaciju za oko 10 postotnih bodova.

Cijene kuća i najamnine nastavile su rasti diljem EU-a početkom 2026. To se događa u trenutku kada su kućanstva 2025. potrošila gotovo petinu (18,9%) svog raspoloživog dohotka na stanovanje. U nekim zemljama taj je udio premašio 30%.

U prvom tromjesečju 2026. cijene kuća u EU porasle su za 5,1%, a najamnine za 3,0% u usporedbi s prethodnom godinom. Obje stope su nadmašile stopu inflacije u EU od 2,3%, iako se tempo rasta uvelike razlikovao diljem Europe, prema Eurostatu.

Dakle, koje su zemlje zabilježile najveći godišnji porast cijena kuća i najamnina tijekom tog razdoblja?

Među 28 europskih zemalja za koje su dostupni podaci, a koje obuhvaćaju zemlje EU-a osim Grčke, plus Norvešku i Island, cijene kuća porasle su u svim zemljama osim Finske, gdje su pale za 2% između prvih tromjesečja 2025. i 2026. godine, prenosi Euronews.

Portugal je zabilježio najveći porast od 17,8%, a slijede ga Bugarska (14,8%), Slovačka (14,4%) i Hrvatska (14,3%).

Među najvećim gospodarstvima EU-a, Španjolska je zabilježila najveći porast od 12,8%, što ju je svrstalo na peto mjesto. U Francuskoj su cijene kuća porasle za samo 0,1%, što je najmanji porast među svim zemljama osim Finske, gdje su cijene pale.

U Italiji (5,2%) porast je bio tek nešto iznad prosjeka EU-a, dok je Njemačka zabilježila skroman porast od 1,4%, tek neznatno više od Francuske.

Cijene kuća porasle su dvoznamenkastim brojkama i u Litvi (11,9%), Mađarskoj (11,2%), Latviji (10,9%) i Češkoj (10,1%).

Promjene cijena kuća (1. tromjesečje 2025. – 1. tromjesečje 2026.); Izvor: Eurostat

Rast cijena ostao je snažan u Sloveniji (9,3%), Danskoj (8,3%) i Rumunjskoj (7,8%), dok je rast cijena premašio prosjek EU-a u Irskoj (6,8%), Poljskoj (6%) i Nizozemskoj (5,2%).

Među nordijskim zemljama, porast u Danskoj premašio je prosjek EU-a za više od tri postotna boda. Norveška je zabilježila porast od 4,6%, Island 2,8%, a Švedska 2,6%.

Cijene nekretnina rastu brže od inflacije u nekim zemljama

Rumunjska je zabilježila najvišu inflaciju od 8,6%, a slijede Island (4,7%) i Hrvatska (4,1%). U Rumunjskoj i na Islandu, rast cijena kuća bio je ispod inflacije, što ih čini najočitijim iznimkama.

Međutim, u pet zemalja s najvećim porastom cijena nekretnina – Portugalu, Bugarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Španjolskoj – cijene su porasle za oko 10 postotnih bodova iznad inflacije.

Hrvatska prednjači u Europi s gotovo 40% rasta najamnina

Najamnine u EU porasle su za 3% između prvih tromjesečja 2025. i 2026., što je znatno manje od porasta cijena kuća od 5,1%. Najamnine su porasle u svih 30 zemalja, uključujući članice EU-a, Norvešku, Island i Švicarsku, iako je porast u Finskoj i Sloveniji iznosio samo 0,1%.

Hrvatska je bila značajan izuzetak, s porastom najamnina od 39,1% u tom razdoblju. Mikk Kalmet, stručnjak za nekretnine u Global Propertyju, primijetio je da najamnine u Hrvatskoj pokazuju snažan rast, uglavnom zato što je zemlja atraktivna destinacija za kratkoročni i dugoročni najam, posebno u usporedbi s etabliranijim tržištima poput Španjolske i juga Francuske.

Promjena cijene najamnina (1. tromjesečje 2025. – 1. tromjesečje 2026.); Izvor: Eurostat

Bugarska (10,5%) bila je jedina druga zemlja koja je zabilježila dvoznamenkasti rast najamnina, a slijede Island (8,4%), Rumunjska (8,4%) i Grčka (8,1%).

Među četiri najveća gospodarstva EU-a, Italija (3,8%) je bila iznad prosjeka EU-a, dok su Španjolska (2,5%), Njemačka (2,2%) i Francuska (1,9%) bile ispod.

U Latviji (6,7%), Češkoj (6,2%), Slovačkoj (5,7%) i Portugalu (5,1%), povećanje najamnina premašilo je 5%.

Kako su se cijene promijenile u samo nekoliko mjeseci – i zašto

Čak i u kraćim razdobljima, porasti cijena kuća i najamnina bili su značajni.

U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2025., cijene kuća u EU su u prvom tromjesečju 2026. porasle za 1,2%, a najamnine za 0,7%. U usporedbi s godišnjim prosjekom za 2025., cijene kuća u EU su u prvom tromjesečju 2026. porasle za 2,9%, a najamnine za 1,8%.

U Hrvatskoj su najamnine porasle za gotovo 25% u prvom tromjesečju 2026. u usporedbi s godišnjim prosjekom iz 2025.

Komentirajući porast cijena kuća krajem 2025., Mikk Kalmet rekao je da visoki troškovi gradnje i nedostatak novih domova i dalje ograničavaju ponudu, dok jača potražnja i dalje gura cijene prema gore.