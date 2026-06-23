Kompanija poznatog milijardera ukinula 21.000 radnih mjesta. Krivac? Naravno, umjetna inteligencija

Kompanija je u godinu dana smanjila broj zaposlenih za 13 posto dok istodobno ulaže desetke milijardi dolara u podatkovne centre i AI infrastrukturu.

Oracle je tijekom protekle godine ukinuo oko 21.000 radnih mjesta, odnosno 13 posto svoje globalne radne snage, dok ubrzano preusmjerava milijarde dolara prema umjetnoj inteligenciji i infrastrukturi za podatkovne centre.

Prema najnovijem godišnjem izvješću kompanije, broj zaposlenih pao je s približno 162.000 na 141.000. Istodobno, tvrtka otvoreno priznaje da bi daljnja primjena AI tehnologija mogla dovesti do novih smanjenja broja radnih mjesta.

“Ono što vidimo nije samo restrukturiranje Oraclea, već transformacija cijele tehnološke industrije”, poručuje kompanija u izvješću, ističući kako automatizacija i umjetna inteligencija mijenjaju potrebe za radnom snagom.

Otpuštanja su dio šireg vala koji zahvaća najveće svjetske tehnološke kompanije. Amazon, Meta i Google istodobno ukidaju desetke tisuća radnih mjesta i povećavaju ulaganja u umjetnu inteligenciju. Procjene pokazuju da je u posljednjih godinu dana više od 100.000 zaposlenika u tehnološkom sektoru ostalo bez posla.

Za Oracle je riječ o skupom zaokretu. Tvrtka je tijekom godine potrošila oko 1,8 milijardi dolara na otpremnine i troškove restrukturiranja, gotovo pet puta više nego godinu ranije. No cilj je jasan: osloboditi resurse za AI utrku koja postaje ključna bitka među tehnološkim divovima.

Oracle posljednjih godina agresivno gradi podatkovne centre za klijente poput OpenAI-ja i Mete, a kompanija samo ove godine planira uložiti najmanje 50 milijardi dolara u infrastrukturu.

Tvrtka koju je suosnovao milijarder Larry Ellison tako slijedi obrazac koji se sve češće viđa u Silicijskoj dolini – smanjivanje troškova rada kako bi se financirala golema ulaganja u umjetnu inteligenciju.