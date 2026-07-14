KONČAR u Bedekovčini otvorio novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone

KONČAR je u Bedekovčini svečano otvorio svoj novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone, namijenjen ispitivanjima najsuvremenije opreme i tehnologija u elektroenergetskom sektoru.

Riječ je o već drugom ovakvom znanstveno-tehnološkom objektu u sastavu KONČAR – Instituta za elektrotehniku, društva Grupe KONČAR koje se sa svojim kapacitetima, tehničkim kompetencijama i najsuvremenijom opremom svrstava uz bok vodećim svjetskim laboratorijima. Uz predstavnike Grupe KONČAR, predsjednika Uprave Gordana Kolaka i direktora KONČAR – Instituta za elektrotehniku Dalibora Filipovića-Grčića, na svečanosti su sudjelovali i potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Tomislav Ćorić te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Novi KONČAREV laboratorij, vrijedan više od 20 milijuna eura, jedan je od rijetkih objekata takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi, čime predstavlja novi povijesni iskorak u jačanju strateškog položaja i tehnoloških sposobnosti domaće industrije na europskoj i svjetskoj energetskoj karti.

Nakon zagrebačkog Laboratorija za velike električne strojeve i pogone (LAVESP), otvorenog u siječnju 2023. godine, KONČAR je dodatno proširio svoje tehnološke kapacitete izgradnjom novog Laboratorija u Bedekovčini (LAVESP 2). Izgradnja i opremanje LAVESP-a 2 financirani su uz potporu Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) i Europske unije kroz program NextGenerationEU.

S ispitnom površinom od 2 700 m2, ovaj će laboratorij biti jedna od ključnih europskih institucija specijalizirana za provedbu tipskih, posebnih, istraživačkih i razvojnih ispitivanja visokonaponske opreme. Osim što će zadovoljiti potrebe domaćeg elektroenergetskog sektora te ojačati suradnju sa znanstvenom zajednicom, novoizgrađeni laboratorij također će omogućiti i dodatno proširenje postojećih suradnji i strateškog povezivanja s partnerima na svjetskom tržištu te dodatno pridonijeti povećanju globalne prepoznatljivosti KONČARA i Republike Hrvatske.

Končarev Laboratorij za velike električne strojeve i pogone; Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

“Iznimno mi je zadovoljstvo prisustvovati danas pri još jednom velikom iskoraku KONČARA. Investicija od 20 milijuna eura u izgradnju ovog laboratorija ni približno ne odražava njegovu pravu vrijednost za našu industriju. Ovo je ulaganje u budućnost domaće industrije i jačanje njezine otpornosti. Vlada Republike Hrvatske pozdravlja svako ulaganje u povećanje produktivnosti, osobito u domeni visokih tehnologija, digitalizacije i robotizacije, a KONČAR predstavlja ogledni primjer dosljednog fokusa i na poslovnu viziju i na kvalitetu proizvodnje. Nastavit ćemo voditi ekonomsku politiku usmjerenu na poticanje ulaganja i jačanje industrije visoke dodane vrijednosti kako bismo hvatali korak s najrazvijenijim zemljama“, poručio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić.

Poseban naglasak bit će na tehnologijama i opremi za istosmjerni prijenos električne energije, odnosno HVDC (High-Voltage Direct Current) sustavima. Riječ je o tehnologijama koje u ovom desetljeću bilježe gotovo eksponencijalan rast, namećući se kao optimalno rješenje za niz izazova suvremene elektroenergetike i zelene tranzicije. Koriste se za ekonomičan prijenos velikih snaga na velike udaljenosti i interkonekciju velikih energetskih sustava. Snage koje se prenose dosežu i do deset GW, a udaljenosti i do nekoliko tisuća kilometara. Za duge kabelske sustave, naročito podmorske, istosmjerna tehnologija danas je superiorno i ekonomski jedino opravdano rješenje te se koristi i za integraciju obnovljivih izvora, posebno pučinskih vjetroelektrana.

“LAVESP 2 potvrda je investicijskog i razvojnog zamaha KONČARA te naše dugoročne usmjerenosti na jačanje tehnološke izvrsnosti. Ovaj laboratorij dio je naše vizije stvaranja jednog od najvažnijih razvojnih i ispitnih središta za elektroenergetsku opremu u Europi te dokaz da se tehnologije, znanje i projekti svjetske razine mogu razvijati upravo u Hrvatskoj“, ističe predsjednik Uprave KONČARA Gordan Kolak.

Tvrtka KONČAR – Institut za elektrotehniku jedna je od ključnih konkurentskih prednosti Grupe KONČAR i hrvatske elektroenergetske industrije u cijelosti, zahvaljujući vlastitom Laboratorijskom centru koji se ističe s devet suvremeno opremljenih laboratorija, gotovo 800 akreditiranih metoda ispitivanja i umjeravanja te interdisciplinarnim timom vrhunskih stručnjaka i doktora znanosti. Kao takav, KONČAREV Institut predstavlja jednog od najrespektabilnijih europskih partnera za ispitivanje i razvoj opreme namijenjene energetskoj budućnosti Europe i svijeta.

Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

“Otvorili smo jedan od najvećih i najbolje opremljenih laboratorija za visokonaponska ispitivanja u svijetu, sposobnog za ispitivanje opreme za najzahtjevnije prijenosne sustave današnjice. S ispitnim naponima do 4,4 milijuna volti i mogućnošću ispitivanja tehnologija za HVDC prijenos energije, laboratorij će imati važnu ulogu u globalnim projektima razvoja elektroenergetske infrastrukture“, naglasio je direktor KONČAR – Instituta za elektrotehniku Dalibor Filipović-Grčić.

Izgradnjom Laboratorija ulaže se u budućnost i jačanje strateškog položaja hrvatskog energetskog sektora, s ciljem širenja usluga na međunarodna tržišta te pružanja doprinosa globalnoj tranziciji prema učinkovitijim, pouzdanijim i održivijim energetskim sustavima. Na otvorenju je najavljeno i da KONČAR ovdje ne staje. Već su započele pripreme za izgradnju LAVESP-a 3, novog laboratorija vrijednog 26 milijuna eura, usporedivih gabarita i ispitnih mogućnosti kao laboratorij koji je danas otvoren.

Foto: Zeljko Hajdinjak / CROPIX

Time Bedekovčina postaje jedno od najvažnijih laboratorijskih i ispitnih središta u ovom dijelu Europe te jezgra jedinstvenog laboratorijskog kampusa koji će dodatno povećati kapacitete KONČARA za provedbu najzahtjevnijih međunarodnih projekata.