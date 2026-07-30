KONČAR u prvom polugodištu ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura

Grupa KONČAR u prvih je šest mjeseci nastavila putanju snažnog rasta, ostvarivši razine profitabilnosti koje su među najvišima u povijesti tvrtke.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 724,9 milijuna eura, što je za 88,2 milijuna eura više u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Rastuću globalnu konkurentnost pritom potvrđuje snažan nastup na izvoznim tržištima koji i dalje dominira u ukupnim prihodima od prodaje KONČARA s visokih 71,2 % udjela.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 173,4 milijuna eura uz maržu od 23,9 %, dok je neto dobit iznosila 171,4 milijuna eura uz maržu od 23,6 %. Ključan temelj za daljnji razvoj, visoku vidljivost prihoda za naredna razdoblja i stabilnu popunjenost proizvodnih kapaciteta predstavlja razina ugovorenosti koja također bilježi značajan rast. U prvom polugodištu KONČAR je ugovorio nove poslove u vrijednosti većoj od milijardu eura, dok je knjiga narudžbi do kraja lipnja porasla na iznos od preko 2,9 milijardi eura.

Prvo polugodište 2026. godine obilježili su nastavak snažne globalne potražnje za elektroenergetskom opremom i infrastrukturom, intenzivna ulaganja u modernizaciju mreža te rast potreba za pouzdanim i održivim energetskim rješenjima. U takvom okruženju Grupa KONČAR nastavila je ostvarivati snažan rast i visoku razinu profitabilnosti, potvrđujući ispravnost strateških odluka donesenih proteklih godina. Tomu u prilog govore i ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u iznosu od 516,5 milijuna eura, što je za 61,2 milijun eura ili 13,4 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najznačajnije povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u apsolutnom iznosu ostvareno je na zahtjevnom tržištu Europske unije, gdje je izvoz veći za 61,3 milijuna eura, odnosno 19,1 %. Izvoz u zemlje Europske unije tako s krajem lipnja iznosi 381,7 milijuna eura te čini udio od 73,9 % u ukupnom izvozu Grupe.

Pojedinačno po zemljama izvoz i dalje predvodi tržište Njemačke s iznosom od 124,4 milijuna eura, a zatim slijede Švedska sa 60,6 milijuna eura te Nizozemska s 42,7 milijuna eura. Uz to, izvozna tržišta zauzimaju većinski udio i kada je riječ o novougovorenim poslovima. U prvom polugodištu 2026. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su nove poslove u iznosu od 1.013,9 milijuna eura, pri čemu ugovori za izvoz iznose 779,3 milijuna eura i veći su za 195,9 milijuna eura ili 33,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Time izvozni projekti na kraju lipnja čine udio od visokih 76,9 % u ukupnoj ugovorenosti Grupe KONČAR, dok je ta brojka u istom razdoblju prošle godine bila na razini od 63,6 %.

“Rezultati ostvareni u prvom polugodištu potvrđuju da KONČAR uspješno koristi prilike koje donose globalni trendovi elektrifikacije, energetske tranzicije i modernizacije infrastrukture. Uz snažan rast poslovnih aktivnosti i stabilan razvoj svih ključnih segmenata poslovanja, dodatno smo učvrstili svoju poziciju na europskim tržištima. Posebno nas veseli nastavak uspješnog ugovaranja i realizacije projekata modernizacije elektroenergetske infrastrukture i hidroenergetskih postrojenja, koji potvrđuju konkurentnost naših rješenja te sposobnost provedbe složenih infrastrukturnih projekata na međunarodnim tržištima.

Sve snažnija potražnja za energetskim rješenjima dodatno potvrđuje relevantnost KONČARA u procesima koji danas oblikuju smjer razvoja europske elektroenergetike. Pred nama je razdoblje realizacije dosad najvećeg investicijskog ciklusa kojim želimo dodatno ojačati svoje kapacitete i stvoriti temelje za održiv rast i dugoročno stvaranje vrijednosti za kupce, zaposlenike, dioničare i zajednicu“, poručuje mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Najveći doprinos rezultatima i dalje dolazi iz segmenta prijenosa i distribucije električne energije, koji ostaje nositelj razvoja Grupe KONČAR zahvaljujući snažnoj potražnji za transformatorima, transformatorskim stanicama i drugom opremom ključnom za izgradnju i modernizaciju elektroenergetskih mreža. Istodobno, segment proizvodnje električne energije bilježi snažan rast od 77,1 % u odnosu na prvo polugodište 2025. godine, s naglaskom na projekte modernizacije hidroelektrana.

Digitalna rješenja i platforme također bilježe ozbiljan razvoj poslovanja uz rast od 68,1 %, dok segment urbane mobilnosti i infrastrukture nastavlja uspješnu provedbu ugovorenih projekata te aktivnosti usmjerenih na buduće razvojne prilike na domaćim i inozemnim tržištima.

Naposljetku, povjerenje tržišta u razvojnu strategiju i poslovne rezultate KONČARA potvrđuje i interes investicijske javnosti. Nakon nastavka uzlaznog trenda tijekom drugog tromjesečja, dionica KONČARA polugodište je zaključila na razini od 1.032,00 eura, uz tržišnu kapitalizaciju veću od 2,6 milijardi eura. Transparentnost izvještavanja i otvoren dijalog s investicijskom javnošću ostaju među trajnim prioritetima KONČARA, a ostvareni rezultati i dosljedna provedba razvojne strategije najbolja su potvrda povjerenja koje domaći industrijski lider uživa među investitorima.