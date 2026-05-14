Kriza goriva? Kakva kriza? Europske zrakoplovne kompanije umanjuju strahove od ljetne nestašice

Industrija uvjerava putnike da goriva ima dovoljno, iako su cijene eksplodirale, a zalihe u dijelovima Europe pale na rekordno niske razine.

Europske aviokompanije i turistički sektor pokušavaju smiriti strahove od moguće nestašice avionskog goriva uoči vrhunca ljetne sezone, iako je eskalacija sukoba s Iranom već izazvala jednu od najvećih energetskih kriza posljednjih desetljeća i udvostručila cijene goriva.

Dok Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, ostaje gotovo blokiran zbog sukoba Irana i SAD-a, čelnici europske industrije javno poručuju da ozbiljnijih problema s opskrbom zasad nema.

Gorivo iz SAD-a i Nigerije

“Za sada apsolutno nema nikakvih naznaka da ostajemo bez goriva”, rekao je izvršni direktor TUI-ja Sebastian Ebel nakon predstavljanja kvartalnih rezultata. Po njemu, najveći problem neće biti dostupnost goriva nego rast cijena.

Sličnu poruku šalju Lufthansa i Ryanair. U Lufthansi tvrde da imaju osiguranu opskrbu barem do sredine srpnja, dok su u Ryanairu još krajem travnja procijenili da se rizik od ozbiljnog poremećaja opskrbe smanjuje.

Industrija se pritom prilagođava novim okolnostima. Aviokompanije sve više goriva nabavljaju iz alternativnih izvora poput SAD-a i Nigerije, iako po znatno višim cijenama. Cijena avionskog goriva trenutačno se kreće oko 1400 dolara po metričkoj toni, otprilike dvostruko više nego prije početka sukoba.

Istodobno, europske zračne luke povećavaju rezerve. Prema podacima tvrtke i6 Group, zalihe avionskog goriva u travnju su porasle više od 60 posto, što je ublažilo zabrinutost nakon upozorenja o mogućim nestašicama u pojedinim talijanskim zračnim lukama.

Rizici ipak postoje

Ipak, iza optimističnih izjava krije se nervoza tržišta. Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorava da globalna opskrba naftom ove godine možda neće zadovoljiti potražnju, dok su zalihe avionskog goriva u nekim europskim logističkim središtima, poput područja Amsterdam–Rotterdam–Antwerpen, blizu rekordno niskih razina, piše Reuters.

Analitičari smatraju da aviokompanije pokušavaju izbjeći paniku među putnicima u najvažnijem dijelu godine za prihode sektora.

“Ljeto je ključno razdoblje zarade za aviokompanije i žele uvjeriti putnike da je sigurno rezervirati putovanja”, rekao je zrakoplovni analitičar John Strickland.

Europski dužnosnici zasad također umanjuju rizike. Povjerenik za energetiku Dan Jorgensen rekao je da EU kratkoročno ne očekuje ozbiljne probleme s opskrbom, ali je upozorio da će sve ovisiti o daljnjem razvoju situacije na Bliskom istoku.