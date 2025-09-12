Kultni britanski sportski automobil vraća se u velikom stilu. Proizvest će se samo 35 primjeraka

Prve narudžbe očekuju se iduće godine, a cijena još nije objavljena. Ipak, s obzirom na to da se za manje radikalni model Analogue Supersporta plaća šestoznamenkasti iznos, može se pretpostaviti da će VHPK, kao reinterpretacija Lotusa Elise S1, tu granicu značajno nadmašiti.

Britanska tvrtka Analogue Automotive predstavila je VHPK – dramatičnu reinterpretaciju Lotusa Elise S1, koja teži svega 600 kilograma i pozicionira vozača u središte kabine.

Projekt je premijerno prikazan povodom 30. obljetnice predstavljanja ovog kultnog sportskog modela, a inspiraciju vuče iz natjecateljskih verzija Sport Elise koje su se borile na stazama Autobytel Lotus Championshipa s prijelaza tisućljeća.

Kao i u trkaćim automobilima tog doba, vozač zauzima centralno mjesto u kokpitu, dok je unutrašnjost dodatno oplemenjena nizom karbonskih elemenata. Karoserija je u potpunosti izrađena od karbonskih vlakana, a za snažnije kočenje brinu se karbonsko-keramički diskovi koji ujedno smanjuju neovješenu masu.

U sredini automobila smješten je Roverov K-serijski motor, izvorno korišten u Eliseu, ali sada s povećanim obujmom. Inženjeri Analogue Automotiva nanovo su ga sastavili i nadogradili nekim novim dijelovima, tako da motor sada razvija snažnih 250 KS. U kombinaciji s malom masom, sada daje impresivan omjer od preko 400 KS po toni – više nego dvostruko od izvornog Elisea, koji je nudio 163 KS po toni. To je omjer koji primjerice nudi Porsche 911 Turbo.

Planirana je izrada svega 35 primjeraka, a narudžbe će se otvoriti iduće godine. Iako cijene još nisu objavljene, poznato je da se manje ekstremni model Analogue Supersport kreće u šestoznamenkastom rasponu, pa se očekuje da će VHPK tu granicu značajno nadmašiti.