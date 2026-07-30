Lauxera Capital Partners ulaže u GenePlanet kako bi potaknula globalno širenje dijagnostičkog poslovanja

GenePlanet, vodeća europska genomička i laboratorijska platforma koja pruža napredna genetska testiranja i usluge sekvenciranja nove generacije (NGS) diljem svijeta, osigurala je stratešku investiciju od Lauxera Capital Partnersa, specijaliziranog HealthTech investitora s dokazanim iskustvom u području dijagnostike i medicinske tehnologije.

Istodobno, BlackPeak Capital, koji je od 2023. godine partner GenePlaneta u rastu i razvoju, djelomično je izašao iz ulaganja, realizirajući dio vrijednosti stvorene tijekom tri godine partnerstva, dok ostaje predani dioničar u novom poglavlju globalnog rasta tvrtke.

Kada je BlackPeak investirao 2023. godine, GenePlanet je poslovao u 24 zemlje te je prvenstveno djelovao kao potpuno integrirani pružatelj genetskih usluga s jednim centraliziranim laboratorijskim hubom u Zagrebu i tek razvijajućom linijom vlastitih testova. Tijekom sljedeće tri godine globalna prisutnost tvrtke više se nego udvostručila, dosegnuvši više od 50 tržišta u Europi, Aziji, Latinskoj i Srednjoj Americi te Africi. Integrirane su četiri strateške akvizicije koje su proširile tehnološke kapacitete, licencije, geografsku prisutnost i bazu talenata tvrtke. Laboratorij u Zagrebu ostao je središnji operativni centar te je danas dio certificirane paneuropske laboratorijske platforme koja uključuje dodatne hubove u Švedskoj i Mađarskoj, omogućujući brzu obradu uzoraka diljem svijeta.

Ulazak Lauxera Capital Partnersa predstavlja važan korak u ambiciji GenePlaneta da postane globalni lider u području napredne dijagnostike, personalizirane zdravstvene skrbi i onkologije. Lauxera donosi provjeren model skaliranja kompanija iz područja znanosti o životu, snažnu mrežu industrijskih stručnjaka te ključno iskustvo u ulasku na američko tržište. Uz podršku Lauxere, tvrtka planira proširiti svoj portfelj vlastitih genetskih testova na područja onkologije i rijetkih bolesti te ubrzati širenje na tržišta visoke vrijednosti u zapadnoj Europi i SAD-u, uključujući brže regulatorne procese i pristup sustavima refundacije troškova gdje je to primjenjivo.

Djelomična realizacija ulaganja BlackPeaka odražava uspješnu provedbu njegova investicijskog modela manjinskog vlasništva, temeljenog na podršci iznimnim osnivačima kroz strateško savjetovanje i operativnu podršku, uz istovremeno osnaživanje osnivača kao nositelja razvoja kompanije. Nastavak vlasničkog sudjelovanja potvrđuje povjerenje BlackPeaka u budući razvoj GenePlaneta i njegovu spremnost da sudjeluje u novom ciklusu stvaranja vrijednosti zajedno s osnivačem Markom Bitencem, Lauxerom i ostalim manjinskim dioničarima.

Nova kapitalna struktura osmišljena je kako bi podržala snažan organski rast, daljnju geografsku ekspanziju i nove akvizicije, osobito na novim tržištima i u srodnim područjima genetskog testiranja, dok GenePlanet cilja na potpunu likvidnost za rane investitore u razdoblju od tri do pet godina.

“Sada postoji stvarna prilika da postanemo jednorog”, rekao je Marko Bitenc, osnivač GenePlaneta.

“Vjerujemo da će sljedeću generaciju europske infrastrukture za sekvenciranje graditi tvrtke poput GenePlaneta, koje spajaju znanstvenu izvrsnost, poslovnu stručnost i poduzetnički duh kako bi prednosti personalizirane medicine temeljene na genomici učinile dostupnima pacijentima diljem kontinenta”, istaknuo je Victor Decrion, upravljački partner u Lauxera Capital Partners.

“Kada smo prvi put investirali u GenePlanet, vjerovali smo u Markovu viziju da genetička kompanija iz srednje Europe, vođena osnivačem i usmjerena na razvoj proizvoda, može izgraditi istinski međunarodnu platformu. Tri godine kasnije ta se vizija potvrdila.

GenePlanet danas posluje na više od 50 tržišta, proveo je četiri akvizicije, lansirao vlastite proizvode i izgradio jednu od vodećih laboratorijskih platformi za genetsko testiranje u regiji”, rekao je Niklas Pichler, upravljački partner BlackPeak Capitala.

“Naša djelomična realizacija ulaganja odražava konkretnu vrijednost stvorenu do danas, no prilike koje su pred tvrtkom i dalje su iznimno značajne. Drago nam je što ostajemo dioničari i nastavljamo podržavati tvrtku u njezinoj sljedećoj fazi rasta. Lauxera donosi specijalizirano znanje iz zdravstva, iskustvo u dijagnostici i pristup tržištima koji mogu ubrzati razvoj GenePlaneta na način koji je teško replicirati.”