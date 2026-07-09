Luka Split gradi kopnene spremnike za skladištenje bitumena. Investicija vrijedna osam milijuna eura

Luka Split priopćila je kako pokreće investiciju vrijednu osam milijuna eura, kojom će postati prva luka u Hrvatskoj s modernim kopnenim spremnicima za skladištenje bitumena.

Projekt koji obuhvaća izradu projektne dokumentacije i kompletnu realizaciju infrastrukturnog zahvata tijekom sljedeće dvije godine, predstavlja iskorak prema najsuvremenijim europskim standardima sigurnosti, zaštite okoliša i upravljanja lučkom infrastrukturom.

“Izgradnjom suvremenih kopnenih spremnika postojeći model privremenog skladištenja bitumena na baržama postupno će biti zamijenjen zatvorenim sustavom na kopnu. Time će se dugoročno značajno smanjiti potreba za prisutnošću barži u akvatoriju luke, dodatno povećati sigurnost prekrcajnih procesa te smanjiti potencijalni utjecaji na okoliš”, navodi se u priopćenju.

Bitumen je ključna sirovina za izgradnju i održavanje prometne infrastrukture, a Luka Split predstavlja jedinu ulaznu točku za njegovu opskrbu na području Dalmacije. Prekrcaj bitumena danas se odvija u skladu sa svim važećim sigurnosnim propisima i uz stalni stručni nadzor, a novi će sustav omogućiti da se nakon iskrcaja s broda odmah usmjerava u zatvorene kopnene spremnike.

Iz Luke Split ističu da će novi način skladištenja povisiti razinu kontrole nad cijelim logističkim procesom i skratiti vrijeme zadržavanja brodova na vezu. Smanjit će i manipulaciju teretom u pomorskom prostoru te dodatno povećati sigurnost ljudi, infrastrukture i okoliša.

Izgradnja spremnika provodi se u suradnji s Lučkom upravom Split i nadležnim institucijama i dolazi u trenutku snažnog investicijskog zamaha u hrvatski lučki sustav, u koji je u posljednjih sedam godina uloženo oko 600 milijuna eura, dok je uključivanje Splita u europski prometni koridor Baltik Jadran dodatno ojačalo njegovu stratešku prometnu i logističku važnost.

Direktor Luke Split Filip Rogošić naglašava da se tom investicijom ne povećava samo operativna učinkovitost luke, već se stvaraju preduvjeti da se potreba za skladištenjem bitumena na baržama dugoročno svede na minimum.

“Time dodatno unapređujemo sigurnost, preventivno smanjujemo potencijalne rizike za okoliš i postavljamo nove standarde upravljanja pomorskim prostorom u Hrvatskoj”, istaknuo je Rogošić.

Luka Split jedno je od najvažnijih logističkih čvorišta na hrvatskom dijelu Jadrana i jedina teretna luka u Splitsko dalmatinskoj županiji. Predstavlja ključnu poveznicu između pomorskog, cestovnog i željezničkog prometa te osigurava opskrbu Hrvatske strateškim robama i sirovinama. U luci se prekrcava pet osnovnih vrsta tereta – rasuti, generalni, tekući, kontejnerski i Ro Ro promet.