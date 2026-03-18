Microsoft prijeti tužbom OpenAI-ju i Amazonu zbog ugovora vrijednog 50 milijardi dolara

Spor oko ekskluzivnog cloud partnerstva mogao bi završiti na sudu, dok Microsoft tvrdi da novi dogovor s Amazonom krši ključne odredbe suradnje s OpenAI-jem.

Microsoft razmatra pokretanje pravnog postupka protiv svog partnera OpenAI-ja i Amazona zbog ugovora vrijednog 50 milijardi dolara koji bi mogao prekršiti njegov ekskluzivni cloud sporazum s tvorcem ChatGPT-a.

Prošli mjesec Amazon i OpenAI potpisali su nekoliko sporazuma, uključujući i onaj kojim Amazon Web Services (AWS) postaje ekskluzivni cloud pružatelj treće strane za Frontier, OpenAI-jevu poslovnu platformu za izgradnju i pokretanje AI agenata.

Što je sporno?

Spor se, prema pisanju Financial Timesa koji se poziva na izvore, svodi na pitanje može li OpenAI nuditi Frontier putem AWS-a bez kršenja partnerstva s Microsoftom, koje zahtijeva da se modeli startupa koriste putem Azure cloud platforme proizvođača Windows operativnog sustava.

Microsoftovi čelnici smatraju da takav pristup nije izvediv i da krši duh, ako ne i slovo njihova ugovora, te dodaje da su kompanije u pregovorima kako bi spor riješile bez sudskog postupka prije lansiranja Frontiera. “Znamo što piše u našem ugovoru”, rekao je za list izvor upoznat s Microsoftovim stajalištem. “Tužit ćemo ih ako ga prekrše. Ako Amazon i OpenAI žele testirati kreativnost svojih odvjetnika, ja bih se kladio na nas, a ne na njih.”

Ekskluzivna licenca

Microsoft je bio jedan od najranijih investitora u OpenAI, uložio je milijardu dolara 2019. te dodatnih 10 milijardi dolara početkom 2023. U rujnu prošle godine dvije su strane potpisale neobvezujući sporazum s novim uvjetima suradnje, čime je otvoren put OpenAI-ju za sklapanje ugovora sa SoftBankom, Nvidijom i Amazonom.

U zajedničkom priopćenju prošlog mjeseca Microsoft i OpenAI naveli su da Microsoft zadržava “ekskluzivnu licencu i pristup intelektualnom vlasništvu kroz OpenAI-jeve modele i proizvode” te da Azure ostaje ekskluzivni cloud pružatelj za OpenAI-jeve modele.

Iako je priopćenje nastojalo definirati granice suradnje Amazona i OpenAI-ja bez uključivanja Azurea, istaknuto je da Microsoft “s uzbuđenjem prati” što će dvije kompanije zajedno razviti te da će Frontier i dalje biti hostan na Azureu.