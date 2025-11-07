MOL: Janaf ne surađuje s nama, opskrbni pravac mogao bi biti prekinut

Janaf još uvijek nije podijelio rezultate provedene inspekcije niti pružio informacije o planovima održavanja. Poznato je jedino da je nekoliko testova kapaciteta završilo neuspješno, poručuju iz MOL-a.

MOL-ovi čelnici na današnjem sastanku, na kojem se raspravljalo o Janafovim isporukama nafte Slovnaftu, zaključili su da Janaf jučer nije izvršio dogovorenu isporuku te da postoji potpuni nedostatak transparentnosti u vezi s kapacitetom i tehničkim stanjem naftovoda.

Istaknuli su kako Janaf još uvijek nije podijelio rezultate provedene inspekcije niti pružio informacije o planovima održavanja. Prema njihovim riječima, poznato je jedino da je nekoliko testova kapaciteta završilo neuspješno.

Dodali su kako je MOL otvoren za suradnju i rješavanje problema, no smatraju da Janaf i dalje pokazuje potpun manjak transparentnosti. Upozorili su da je situacija iznimno ozbiljna za sigurnost opskrbe cijele regije, jer bi – ako naftovod nije u ispravnom stanju – ovaj opskrbni pravac mogao biti prekinut.

Podsjetimo, u četvrtak je Slovnaft u priopćenju slovačkim medijima poručio kako Janaf nije ispručio 58.000 tona sirove nafte Arab Light u okviru ugovora između Janafa i MOL Grupe. “Ovaj problem s isporukom ugrožava izvoz goriva iz rafinerije u Bratislavi, koja se oslanja na nerusku sirovu naftu”.

Iz kompanije su dalje naveli kako kršenje ugovora dodatno pojačava zabrinutost oko sigurnosti opskrbe povezanu s Janafovim naftovodom. “Već i prvi tehnički problemi rezultiraju kašnjenjem od nekoliko tjedana, dok se i dalje ne zna u kakvom je stanju i kolikog je kapaciteta cjevovod. Iako je Janaf započeo s procjenom hrvatskog dijela naftovoda, rezultati nisu objavljeni, niti je pripremljen detaljan plan održavanja. Ispunjavanje tih uvjeta nužno je kako bi se mogla pokrenuti nova ispitivanja kapaciteta”, stoji u priopćenju.

Slovnaft smatra zabrinjavajućim što Janaf kasni s isporukama nafte upravo u trenutku kada je opskrba regije postala osjetljiva zbog nestabilnosti tržišta u Srbiji i požara u rafineriji Dunav. U takvim okolnostima, pouzdanost usluge i rasporeda isporuka od presudne su važnosti. Neisporukom naručene sirove nafte na vrijeme, Janaf dovodi u pitanje sigurnost opskrbe cijele regije.

Slovnaft se nada da će hrvatska tvrtka brzo pronaći rješenje logističkog problema te ističe da sve srednjoeuropske kompanije moraju preuzeti odgovornost za stabilnost regije. Također poziva Janaf da odmah ispuni svoje ugovorne obveze. Zbog trenutnog kršenja ugovora, Slovnaft razmatra pokretanje pravnih koraka.