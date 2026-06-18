Mollie pokrenuo poslovanje u Hrvatskoj i time zaokružio svoje širenje u Europi

Mollie, jedan od vodećih europskih pružatelja financijskih usluga, službeno je krenuo s radom u Hrvatskoj. Ovime Mollie zaokružuje svoju prisutnost u cijelom Europskom gospodarskom prostoru (EGP), a platforma za plaćanje je u potpunosti prilagođena hrvatskim tvrtkama, uključujući korištenje na hrvatskom jeziku, prilagođeni postupak prijave (onboarding) i druge lokalizirane značajke.

Dolazak na hrvatsko tržište dio je šire strategije širenja poslovanja diljem Europe, u sklopu koje će Mollie tijekom sljedećih pet godina uložiti 350 milijuna eura u razvoj usluga i jačanje lokalnih timova izvan matičnih tržišta, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva, a ovo širenje i hrvatskim tvrtkama donosi mogućnost pristupa jednoj od vodećih financijskih platformi.

Za korisnike, Mollie donosi jednostavniji način prihvaćanja plaćanja, uz transparentan model naplate, lokalizirano korisničko iskustvo, te podršku na hrvatskom jeziku. Platforma omogućuje prihvaćanje vodećih međunarodnih kartica i digitalnih novčanika poput Apple Paya i Google Paya, ali i ostalih lokalnih metoda plaćanja na raznim europskim tržištima.

Dolaskom u Hrvatsku, Mollie povezuje hrvatske tvrtke sa širim europskim tržištem te im otvara put prema održivom rastu na domaćem i međunarodnom tržištu. Domaćim tvrtkama će time bitno biti olakšano poslovanje s inozemnim kupcima, bez dodatnih tehničkih ili administrativnih prepreka.

“Hrvatska je posljednji dio naše europske slagalice. No, ne želimo samo označiti još jedno tržište na karti. Naše ulaganje od 350 milijuna eura diljem Europe potvrđuje našu dugoročnu predanost tržištima u razvoju. Ovdje smo kako bismo ulagali u hrvatsku poslovnu zajednicu te joj osigurali transparentne cijene, lokalnu podršku i vrhunsku tehnologiju koja poduzetnicima omogućuje rast bez granica“, izjavio je Koen Köppen, glavni izvršni direktor tvrtke Mollie.

Temelj strategije tvrtke Mollie je snažan fokus na lokalna tržišta, što uključuje podršku na hrvatskom jeziku: od procesa registracije do korisničke podrške, zatim jednostavan pristup lokalnim i međunarodnim načinima plaćanja, brzu implementaciju sustava, a povezivanje s lokalnim poslovnim registrima i alatima za provjeru identiteta dodatno pojednostavljuju cjelokupan proces.