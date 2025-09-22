Najbogatiji čovjek države: “On želi uništiti francusko gospodarstvo”. Piketty: “Govori besmislice”

Bernard Arnault opisao je Gabriela Zucmana, akademika koji stoji iza plana prema kojem bi ultrabogati plaćali najmanje dva posto poreza na bogatstvo, kao “ekstremno lijevog aktivista” koji želi “uništiti liberalno gospodarstvo“.

Lijevo orijentirani politički akteri u Francuskoj reagirali su s ogorčenjem nakon što je najbogatiji čovjek u zemlji, tajkun luksuzne robe Bernard Arnault, opisao akademika koji stoji iza plana o porezu na bogatstvo kao “ekstremno lijevog aktivista”“ koji želi “uništiti francusko gospodarstvo”.

Dok je Francuska pod pritiskom da smanji rastući javni dug i proračunski deficit, francuski ekonomist Gabriel Zucman predložio je da ultrabogati plaćaju najmanje dva posto poreza na bogatstvo. Ideju je s entuzijazmom prihvatila ljevica, uključujući Socijalističku stranku, čiju će podršku novi premijer Sébastien Lecornu vjerojatno trebati da osigura opstanak svoje vlade. No, desnica ju je osudila, strahujući da bi takva shema mogla natjerati bogate da napuste Francusku, piše Le Monde.

“Ovo očito nije tehnička ili ekonomska rasprava, već jasno izražena želja da se uništi francusko gospodarstvo”, rekao je Arnault u izjavi za britanski Sunday Times. Arnault, čije obiteljsko bogatstvo Forbes trenutno procjenjuje na 157 milijardi dolara prema Forbesu, opisao je Zucmana kao “prije svega ekstremno lijevog aktivista… koji u službu svoje ideologije (čiji je cilj uništenje liberalnog gospodarstva, jedinog koje funkcionira za dobrobit svih) stavlja pseudo-akademsku stručnost koja je i sama predmet širokih rasprava.”

Porezom bi se skupilo 20 milijardi eura godišnje

Arnaultov konglomerat LVMH uključuje brendove poput Louisa Vuittona, Diora i Moët Hennessyja, a on je dugo naglašavao važnost poreza koje osobno plaća, kao i onih koje plaćaju njegove kompanije francuskoj državi.

Uzvraćajući Arnaultu, čelnik socijalista Olivier Faure napisao je na platformi X: “Ono što uništava naše gospodarstvo, a još i više naše društvo, jest izostanak bilo kakvog oblika patriotizma kod ultrabogatih koji mole državu za pomoć, ali odbijaju prihvatiti bilo kakav oblik solidarnosti.”

Čelnica Zelenih Marine Tondelier rekla je: “Blizu smo cilja i on postaje nervozan.” Dodala je ironično: “Iskreno govoreći, on ima veliki sukob interesa kada govori o ovoj temi.”

Prema Zucmanu, porez bi mogao prikupiti oko 20 milijardi eura godišnje ciljajući na 1800 kućanstava.

Napadi bez ikakve osnove

Sam Zucman uzvratio je Arnaultu dugim nizom objava na platformi X, rekavši kako “nervozu ne treba opravdavati klevetom”. “Bio sam vrlo iznenađen karikaturalnom prirodom vaših napada. Vaše izjave o meni izlaze iz okvira racionalnosti i nemaju nikakvu osnovu,“ rekao je Zucman, dodavši kako nikada nije bio aktivist u bilo kojem pokretu niti član bilo koje stranke. “Napadate samu legitimnost istraživanja oslobođenog financijskih pritisaka”, rekao je Zucman, koji je obnašao akademske dužnosti u Londonu, Sjedinjenim Državama i Parizu.

Najpopularniji francuski ekonomist Thomas Piketty, kojeg se smatra Zucmanovim mentorom, također je stao u obranu svog bivšeg studenta, optuživši Arnaulta da “govori besmislice” i ismijavši tvrdnju da bi porez “bacio francusko gospodarstvo na koljena.”

Nije jedini koji se protivi

Arnault nije jedini koji se protivi toj ideji. Éric Larchevêque, suosnivač tvrtke za kripto novčanike Ledger, rekao je za Financial Times: “To je kolektivizam, to je komunizam… to je temeljni napad na moju slobodu i pravo na vlasništvo.”

Budući da je vrijednost Ledgera prema posljednjoj procjeni ulagača rizičnog kapitala iznosila 1,3 milijarde eura, Larchevêqueov udio u vlasništvu podiže njegovo bogatstvo dovoljno visoko da bi morao plaćati novi porez na bogatstvo, iako ta nedionička start-up kompanija ne ostvaruje dobit niti isplaćuje dividende.

Nicolas Dufourcq, čelnik državne investicijske banke Bpifrance, prošlog je tjedna taj prijedlog nazvao “potpuno sumanutom idejom”.