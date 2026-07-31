Najbrže rastuća europska gospodarstva u drugom kvartalu 2026.: Tko prednjači, a tko zaostaje?

BDP eurozone u drugom tromjesečju 2026. ostvario je bolje rezultate od očekivanog. No, priča o rastu Europe čini se sve neravnomjernijom među državama članicama.

Očekivalo se da će gospodarstvo eurozone izgubiti zamah u drugom tromjesečju 2026., ali dogodilo se upravo suprotno.

Preliminarna procjena Eurostata pokazala je rast BDP-a od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal, što je više od stagnacije u prvom tromjesečju i više od očekivanja ekonomista o porastu od 0,2%.

U cijeloj Europskoj uniji rast se ubrzao na 0,5%, s prethodnih 0,1%. Godišnji rast također je ojačao, dosegnuvši 1,0% u eurozoni i 1,2% u cijeloj EU.

Irska, Litva i Švedska predvodile su europski rast

“Gospodarstvo eurozone u drugom je tromjesečju bilo jače od naše prognoze, unatoč šoku cijena energije izazvanom ratom između SAD-a i Irana“, komentirao je Claus Vistesen, glavni ekonomist eurozone u Pantheon Macroeconomicsu, prenosi Euronews.

Među zemljama koje su već objavile podatke za drugo tromjesečje, Irska je zabilježila daleko najsnažniji tromjesečni rast, s BDP-om koji je porastao za 3,9%.

Prema izračunima Pantheon Macroeconomicsa, oporavak samo u Irskoj dodao je 0,1 postotni bod ukupnom rastu eurozone.

Slijede Litva, gdje je gospodarstvo poraslo za 1,7%, i Švedska, za 1,4%.

Južna Europa također je ostala otporna. Portugal je zabilježio kvartalni rast od 0,8%, dok je Španjolska nastavila nadmašivati ​​najveća gospodarstva eurozone s rastom od 0,7%.

Na drugom kraju ljestvice, Belgija i Austrija stagnirale su, ne zabilježivši rast tijekom tromjesečja.

Njemačka, Francuska i Italija rastu, ali sporijim tempom nego prije.

Rast BDP-a u drugom tromjesečju 2026. (u odnosu na prethodno tromjesečje); Izvor: Eurostat

Najveće europsko gospodarstvo pokazuje sporiji rast

Njemačko gospodarstvo poraslo je za 0,2%, usporivši s 0,4% u prvom tromjesečju, ali i dalje nadmašujući tržišna očekivanja od 0,1%.

Vistesen iz Pantheon Macroeconomicsa rekao je da podaci ostavljaju “sliku otpornosti u prvoj polovici godine.”

“Neto izvoz bio je glavni pokretač rasta BDP-a u drugom tromjesečju, dok se potrošnja usporila, a ulaganja smanjila“, rekao je Vistesen, sugerirajući da se Njemačka više oslanja na inozemnu potražnju nego na domaću potrošnju kako bi održala rast svog gospodarstva.

Francuska se također vratila rastu, s porastom BDP-a od 0,2% nakon smanjenja u prethodnom tromjesečju.

Vistesen je rekao da je oporavak rasta BDP-a ohrabrujući, ali detalji su manje ohrabrujući, posebno za ulaganja, ukazujući na slabu kapitalnu potrošnju unatoč oporavku potrošačke potražnje.

Ako je postojalo jedno veliko gospodarstvo koje je i dalje prkosilo očekivanjima, to je bila Španjolska.

BDP se ubrzao na 0,7%, nastavljajući niz u kojem je dosljedno nadmašivao rast u eurozoni.

“Čini se da je španjolsko gospodarstvo do sada ostalo netaknuto energetskim šokom“, rekla je Ankita Amajuri, ekonomistica za Europu u Pantheon Macroeconomicsu.

Snažna potrošnja kućanstava, otporan izvoz, fiskalna podrška i rastući kapaciteti obnovljivih izvora energije u zemlji pomogli su ublažiti posljedice rastućih cijena energije kod potrošača.

Italija je također porasla za 0,2%, usporivši s 0,3%, ali nadmašivši očekivanja od 0,1%.

Amajuri je upozorila da je talijansko gospodarstvo ranjivije na nedavni porast cijena energije nego španjolsko, što ga čini jednim od najizloženijih gospodarstava eurozone ako cijene energije ostanu povišene tijekom druge polovice godine.

Jača eurozona, ali inflacija ponovno raste

Najnoviji podaci pokazuju da je eurozona u ljeto ušla na čvršćim temeljima nego što su mnogi ekonomisti očekivali.

Irska je zabilježila najsnažniji kvartalni rast, Španjolska ostaje najjača od glavnih gospodarstava, dok Njemačka, Francuska i Italija rastu mnogo umjerenijim tempom.

Baš kad se čini da rast ponovno dobiva na zamahu, ponovno se počinje pojavljivati ​​​​novi izazov.

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), porasla je na 2,9% u srpnju s 2,8% u lipnju.

Ako se ti trendovi nastave, Europska središnja banka mogla bi ostaviti vrata otvorenima za još jedno povećanje kamatnih stopa nakon ljeta.