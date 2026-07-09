Najnovija akvizicija hrvatskog investicijskog fonda: Kupuju zagrebački Avenue Mall za gotovo 100 milijuna eura

Najnovija akvizicija prvog hrvatskog investicijskog fonda za komercijalne nekretnine, ujedno jedna od najvećih transakcija maloprodajnih nekretnina u Hrvatskoj vrijedna gotovo 100 milijuna eura, još je jedna potvrda kako domaći kapital sve odlučnije ulazi u segment prvoklasnih komercijalnih nekretnina, koji je dosad bio pretežito u stranom vlasništvu.

Nakon što je sredinom prošle godine kupio vlasnički udio u trgovačkom centru City Center One u Splitu, InterCapital Real Estate Fund Alfa je svoj portfelj osnažio još jednim poznatim trgovačkim centrom – zagrebačkim Avenue Mallom. Kupoporodajnim ugovorom koji je potpisan s dosadašnjim vlasnicima od kojih je većinski GTC (Globe Trade Centre), jedan od vodećih paneuropskih investitora i upravitelja komercijalnim nekretninama, Fond stječe stopostotno vlasništvo nad Avenue Mallom, a uz njega preuzima i pripadajući poslovni kompleks Avenue Centar. Vrijednost transakcije, koja se odnosi na stjecanje nekretnine, je približno 100 milijuna eura, a njeno se zaključenje očekuje do 31. srpnja.

Ovo je ujedno i dosad najveća akvizicija fonda te se očekuje da će biti među najvećim transakcijama maloprodajnih nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina.

“Naš Fond predstavlja prekretnicu na hrvatskoj investicijskoj sceni jer se s njime konačno otvara prilika za domaće institucionalne ulagatelje ali i pojedinačne ulagatelje da se uključe i zajednički ulažu u prvoklasne nekretnine, umjesto da ulaganja prepuštaju strancima. Ovakvim se ulaganjima kapital zadržava u Hrvatskoj te se jača ukupna financijska neovisnost zemlje, te omogućava kvalitetnija diversifikacija ulagačkih opcija“, ističe Arn Willems, predsjednik uprave InterCapital Real Estatea.

Willems dodaje i kako je ova akvizicija u potpunosti usklađena sa strategijom fonda usmjerenom na ulaganje u core i core-plus komercijalne nekretnine koje mogu generirati stabilan dugoročan prihod i rast vrijednosti kapitala za ulagatelje.

“Avenue Mall jedno je od najprepoznatljivijih maloprodajnih odredišta u Hrvatskoj i istinski jedinstvena imovina na zagrebačkom tržištu. Njegova strateška lokacija, stabilno poslovanje i potencijal za daljnje stvaranje vrijednosti čine ga izvrsnim odabirom u okviru naše dugoročne investicijske strategije. Nakon zaključenja transakcije naš će prioritet biti održati visoku kvalitetu poslovanja, uz selektivnu provedbu inicijativa usmjerenih na daljnje unaprjeđenje korisničkog iskustva, podršku najmoprimcima i jačanje pozicije Avenue Malla kao vodećega maloprodajnog odredišta u okolnom području”, dodaje član uprave InterCapital Real Estatea Andrej Erjavec.

Smješten na najprometnijom raskrižju u Hrvatskoj, Avenue Mall je prepoznatljivo odredište na zagrebačkom maloprodajnom tržištu, uz izvrsnu vidljivost, dostupnost i snažnu poziciju unutar svojega gravitacijskog područja. Otvoren 2007. godine, objekt obuhvaća približno 28.000 m² maloprodajnog prostora, oko 7.000 m² uredskih površina te više od 900 parkirnih mjesta.

Odlikuju ga raznolika struktura najmoprimaca, stabilna popunjenost i postojani poslovni rezultati, koje podupiru visoka posjećenost i promet zakupaca.

Akvizicija Avenue Malla dolazi u trenutku snažnog zamaha Fonda čiji je cilj pozicionirati se kao jedna od vodećih institucionalnih platformi za ulaganje u komercijalne nekretnine u jugoistočnoj Europi. U prvoj godini poslovanja InterCapital Real Estate Fund Alfa ostvario je prinos oko 10 posto godišnje, zahvaljujući pažljivo provedenim akvizicijama City Centera One Split, hotela Bonavia u Rijeci, te uredske zgrade Matrix D u Zagrebu. Ovom transakcijom imovina fonda pod upravljanjem bi trebala premašiti 200 milijuna eura.