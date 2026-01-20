Najstarija samostanska pivovara na svijetu dobila novog vlasnika i izbjegla zatvaranje

Pivovara iz njemačke opatije u kojoj se pivo kuha već gotovo tisuću godina, posljednjih je godina poslovala s gubitkom, ponajprije zbog pada potražnje u Njemačkoj, ali i diljem zapadne Europe.

Njemački Weltenburger, najstariju samostansku pivovaru na svijetu, kupuje poznata minhenska pivovara Schneider Weisse. Pivo se u opatiji Weltenburg, dojmljivom i još uvijek aktivnom samostanu na obali Dunava u Bavarskoj, kuha već gotovo 1000 godina.

Iako je objekt i dalje u vlasništvu Katoličke crkve, benediktinski redovnici su prije pola stoljeća proizvodnju nagrađivanog lagera i prepoznatljivih tamnih piva tog brenda prepustili zaposlenicima pivovare Bischofshof, koja će također biti prodana Schneideru, piše The Guardian.

Biskupija Regensburg i Schneider Weisse dogovorili su prodaju nakon što je poslovanje Weltenburgera već nekoliko godina bilo u minusu, što je značilo da Crkva mora ubrizgavati vlastiti novac kako bi ga održala na životu, izvijestili su lokalni mediji. Till Hedrich, direktor Weltenburgera i Bischofhofa, rekao je da bi planirano rješenje moglo spriječiti prijetnju potpunog zatvaranja ili rasparčavanja pivovara od strane investitora “bez ikakve veze s regijom”, uz istodobno očuvanje “važnog dijela bavarske pivarske tradicije” na duži rok.

Financijski detalji nisu poznati

Financijski detalji prodaje Weltenburgera Schneideru, relativno mladom proizvođaču osnovanom 1872. godine, nisu objavljeni. Dovršetak kupnje predviđen je do siječnja 2027. godine, a svi zaposleni, njih 21, trebalo bi zadržati posao.

Bischofshof, osnovan 1649. godine i s 56 zaposlenih, zaustavit će proizvodnju krajem godine, kada će se taj brend piva preseliti pod Schneider.

Weltenburger će se i dalje proizvoditi u povijesnoj opatiji, dok je biskupija Regensburg priopćila da traži rješenja za zbrinjavanje viška radnika iz Bischofhofa. Pivovara Weltenburger je internetskim stranicama navela da je preživjela “nekoliko požara, poplava, razaranja i sekularizaciju, kao i svjetski rat” u kojem je zapovijed za dizanje cijelog kompleksa u zrak u posljednji trenutak spriječena. Danas godišnje prima pola milijuna posjetitelja.

Opstanak malih pivovara

Prodaja piva u Njemačkoj bilježi silazni trend jer konzumacija alkohola pada u mnogim zapadnim zemljama, uključujući Britaniju. Prema podacima glavne njemačke industrijske udruge, promet se u posljednjih 15 godina smanjio za četvrtinu. U 2025. godini potrošnja je pala za pet milijuna hektolitara, što je najveći pad u posljednjih 75 godina.

Njemačko tržište piva zadržalo je izraženu tradiciju vjernosti regionalnim brendovima, pri čemu se nekoliko desetaka nacionalno ili globalno poznatih imena bori za potrošače uz proizvodnju oko 1500 malih i srednjih pivovara.

U većini zemalja u kojima dominiraju veliki brendovi, oni su progutali manje povijesne pivovare, dok se tek poneke specijalizirane craft pivovare skromno odupiru.