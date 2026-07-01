Najveća antimonopolska odšteta u Švedskoj: Google poznatom servisu mora platiti 1,5 milijardi dolara

Američki tehnološki div kažnjen je zbog manipuliranja rezultatima pretraživanja u korist vlastite platforme Google Shopping.

Švedski sud naložio je Alphabetovu Googleu da PriceRunneru, servisu za usporedbu cijena u vlasništvu švedske fintech kompanije Klarna, isplati oko 1,5 milijardi dolara odštete zbog zlouporabe tržišnog položaja.

Presuda, vrijedna oko 14,3 milijarde švedskih kruna, najveća je ikad donesena u Švedskoj u slučaju zaštite tržišnog natjecanja. Ipak, sud je dosudio znatno manji iznos od 78 milijardi kruna koliko je PriceRunner tražio, uključujući kamate.

Spor proizlazi iz dugogodišnjeg sukoba oko Googleove usluge za usporedbu cijena. PriceRunner je 2022. godine tužio američkog tehnološkog diva, tvrdeći da je manipulirao rezultatima pretraživanja kako bi pogodovao vlastitoj platformi Google Shopping na štetu konkurencije.

Tužba je uslijedila nakon što je Sud Europske unije odbacio žalbu Googlea na kaznu od 2,42 milijarde eura zbog zlouporabe dominantnog položaja.

Google je priopćio da se ne slaže s presudom te da razmatra žalbu. Kompanija ističe kako je od EU kazne promijenila način prikazivanja oglasa za kupnju te tvrdi da novi sustav omogućuje ravnopravnije tržišno natjecanje.

PriceRunner je od 2022. u vlasništvu Klarne, koja je pozdravila sudsku odluku. Presuda, međutim, još nije pravomoćna i može biti predmet žalbenog postupka.

Ulagači su pozitivno reagirali na vijest. Dionice Klarne porasle su oko 7,5 posto u predtrgovanju, dok su dionice Alphabeta oslabile oko 0,4 posto, piše Reuters.