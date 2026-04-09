Najveće europsko gospodarstvo neočekivano posrnulo – je li to upozorenje i za Hrvatsku?

Pad industrijske proizvodnje u Njemačkoj otvara pitanje šireg usporavanja, dok snažne trgovinske veze s Hrvatskom dodatno pojačavaju važnost tih signala.

Industrijska proizvodnja u Njemačkoj neočekivano je pala u veljači, a ekonomisti upozoravaju da podaci upućuju na slabo prvo tromjesečje za najveće europsko gospodarstvo, unatoč rastu izvoza potaknutom europskom potražnjom.

Industrijska proizvodnja smanjena je za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, objavio je u četvrtak njemački savezni statistički ured. Analitičari koje je anketirao Reuters očekivali su rast od 0,7 posto.

Njemačka je već godinama najveći vanjskotrgovinski partner Hrvatske – i u izvozu i u uvozu.

Novi podaci potvrđuju da je njemački industrijski sektor bio slab i prije sukoba u Iranu, rekao je Andrew Kennigham, glavni ekonomist za Europu u Capital Economicsu.

Pad i bez rata u Iranu

Kennigham očekuje da će sektor ostati slab i tijekom ove godine, iako ne bi trebao doživjeti padove poput onih tijekom energetske krize koja je započela 2022. Manje volatilna usporedba tromjesečje na tromjesečje pokazuje da je proizvodnja u razdoblju od prosinca do veljače bila niža za 0,4 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Podaci za veljaču pokazuju da je njemačko gospodarstvo bilo na putu prema još jednom tromjesečju pada čak i bez rata u Iranu, rekao je Carsten Brzeski, globalni direktor makroekonomskih istraživanja u ING-u. Koliko god smo se nadali konačno donijeti dobre vijesti iz Njemačke, situacija danas podsjeća na čekanje njemačkog vlaka: sigurno kasni, a pitanje je hoće li uopće stići, rekao je Brzeski.

Narudžbe su porasle za 0,9 posto posto na sezonski i kalendarski prilagođenoj osnovi, pokazali su službeni podaci objavljeni u srijedu.

Nema naznaka rasta

Nedavni trendovi novih industrijskih narudžbi ne daju mnogo nade da će gospodarstvo uskoro dobiti značajan zamah iz industrijskog sektora, rekao je Ralph Solveen, viši ekonomist u Commerzbanku, dodajući da je ukupno gospodarstvo u prvom tromjesečju vjerojatno zabilježilo tek minimalan rast.

Njemački izvoz porastao je za 3,6 posto u odnosu na prethodni mjesec, što je najveći rast od svibnja 2022., pokazuju podaci saveznog statističkog ureda. To je znatno više od očekivanog rasta od jedan posto prema Reutersovoj anketi.

Uvoz je na mjesečnoj razini porastao za 4,7 posto, prilagođeno sezonskim i kalendarskim utjecajima. Izvoz u zemlje Europske unije porastao je za 5,8 posto na mjesečnoj razini, dok je izvoz u zemlje izvan EU-a povećan za 0,8 posto. Zbog američkih carina, izvoz na najvažnije njemačko izvozno tržište pao je za 7,5 posto na mjesečnoj razini.