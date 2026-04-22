Najveći europski turistički operator reže prognoze: “Putnici su oprezni i rezerviraju u zadnji tren”

Pad rezervacija i sve izraženija promjena navika putnika prisilili su Tui na rezanje očekivanja za ovu sezonu, usred rastuće geopolitičke neizvjesnosti.

Najveći europski turistički operator Tui smanjio je prognozu dobiti i povukao procjenu prihoda, upozorivši da “nestabilno geopolitičko okruženje” potiče oprez među potrošačima.

Kompanija sa sjedištem u Frankfurtu, koja organizira krstarenja, letove i paket-aranžmane, priopćila je da očekuje temeljnu operativnu dobit za poslovnu godinu do rujna u rasponu od 1,1 do 1,4 milijarde eura, što je pad u odnosu na prethodna očekivanja od oko 1,5 do 1,6 milijardi eura.

Tui je naveo da su rezervacije letova i hotela za ljeto sedam posto niže nego u istom razdoblju 2025., upozorivši da oprezni kupci sve češće rezerviraju u posljednji trenutak. Putnici se također sve više okreću zapadnoj Europi, dok rat u Iranu smanjuje potražnju za destinacijama daleko izvan neposredne zone sukoba, poput Turske, Cipra i Egipta, piše Financial Times.

Tui je također suspendirao prognozu prihoda “dok se uvjeti ne stabiliziraju”, objavila je tvrtka u srijedu. Nova prognoza dobiti “polazi od pretpostavke da neće doći do značajne eskalacije geopolitičkih napetosti te da će opskrba gorivom ostati stabilna”, dodao je Tui. Dionice su u jutarnjem trgovanju pale dva posto.

.