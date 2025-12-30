Veliki posao za Europu: Najveći kineski zračni prijevoznik naručio 60 zrakoplova od Airbusa

Riječ je o ugovoru vrijednom oko 10 milijardi dolara, a isporuka zrakoplova planirana je postupno, u razdoblju od 2028. do 2032. godine.

Kineski nacionalni zračni prijevoznik Air China priopćio je u utorak da su on i jedna njegova podružnica potpisali ugovor s Airbusom o kupnji 60 zrakoplova A320neo, u poslu čija se vrijednost prema kataloškim cijenama procjenjuje na oko 9,5 milijardi dolara.

Zrakoplovi će se isporučivati u fazama od 2028. do 2032. godine, objavila je Air China u podnesku Šangajskoj burzi. Ovaj ugovor slijedi slične najave koje su ovog tjedna objavili i drugi kineski avioprijevoznici, uključujući Spring Airlines i Juneyao Airlines, koji su također otkrili planove o kupnji Airbusovih zrakoplova.

Airbus je jedan od najvećih svjetskih proizvođača zrakoplova i ključni europski igrač u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji. Sa sjedištem u Francuskoj, tvrtka proizvodi putničke i teretne zrakoplove, vojne letjelice, helikoptere i satelitske sustave. Najpoznatija je po obitelji aviona A320, dok joj je glavni globalni konkurent američki Boeing.