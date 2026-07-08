Najveći kulturni i intelektualni događaj 2025. godine “Harari u Zagrebu” osvojio IPRA Golden World Award 2026

Projekt “Harari u Zagrebu”, koji je osmislila, razvila i vodila Agencija IMC, dobitnik je prestižne međunarodne nagrade IPRA Golden World Awards 2026 u kategoriji Event Management and Live Communication – Agency, jednog od najuglednijih svjetskih priznanja u području strateških komunikacija.

Nagrađeni projekt, koji su mnogi i u Hrvatskoj prepoznali kao najvažniji kulturni i intelektualni događaj 2025. godine, dolazak jednog od najutjecajnijih svjetskih mislilaca, Yuvala Noaha Hararija, pretvorio je u nacionalnu platformu za dijalog o umjetnoj inteligenciji, demokraciji i budućnosti društva te Hrvatsku pozicionirao kao relevantnog sudionika globalnih intelektualnih rasprava.

Nagradu dodjeljuje International Public Relations Association (IPRA), najstarija i jedna od najuglednijih svjetskih organizacija u području odnosa s javnostima, koja već više od tri desetljeća prepoznaje projekte koji postavljaju nove standarde komunikacijske izvrsnosti. IPRA Golden World Awards već desetljećima predstavljaju globalno mjerilo izvrsnosti u odnosima s javnostima i strateškim komunikacijama, a nagrađuju projekte koji ostvaruju mjerljiv društveni, komunikacijski i reputacijski učinak.

Ova međunarodna nagrada ne predstavlja priznanje samo jednom projektu, nego potvrđuje da i hrvatska komunikacijska industrija postavlja standarde i stvara projekte koji ravnopravno konkuriraju najboljima na svijetu.

Projekt “Harari u Zagrebu” nije bio zamišljen tek kao klasično gostovanje poznatog autora, već kao strateški komunikacijski projekt koji će kroz integrirani pristup povezati poslovnu zajednicu, akademsku zajednicu, donositelje odluka, medije i građane oko tema koje već oblikuju budućnost društva. Kroz kombinaciju medijskih aktivnosti, digitalnih komunikacija, stakeholder engagementa i pažljivo osmišljenog programa, događaj je okupio oko 1.750 sudionika, ostvario 638 medijskih objava te dosegnuo više milijuna ljudi putem digitalnih kanala.

“Kada smo, nakon izlaska Nexusa u SAD-u, odlučili dovesti Yuvala Noaha Hararija u Zagreb, vjerovali smo da Hrvatska treba i može biti mjesto na kojem će se voditi razgovori koji mijenjaju način na koji promišljamo budućnost. Nismo željeli organizirati još jedno veliko događanje, nego stvoriti platformu koja će povezati znanost, gospodarstvo, politiku, kulturu i građane oko tema koje će obilježiti desetljeća pred nama. Upravo zato ova nagrada za nas ima posebno značenje.

Ona nije priznanje samo jednom projektu, već potvrda da strateške komunikacije imaju najveću vrijednost kada stvaraju dijalog, potiču promjene i ostavljaju trajan društveni trag. Vjerujem da međunarodni žiri nije nagradio samo jedan projekt, nego i uvjerenje da komunikacije stvaraju društvenu vrijednost kada iza njih stoje znanje, jasna ideja, odgovornost i dugoročna vizija. Upravo na tom uvjerenju Agencija IMC gradi svoj rad već gotovo 25 godina”, naglasila je Ankica Mamić, vlasnica i direktorica Agencije IMC.

Svečana dodjela nagrada IPRA Golden World Awards 2026 održat će se 25. rujna u Ateni, gdje će se okupiti vodeći komunikacijski stručnjaci, agencije i organizacije iz cijeloga svijeta.