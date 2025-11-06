Najveći svjetski brodarski div nadmašio očekivanja: Znači li to da svjetska trgovina ponovno jača?

Danski Maersk, koji mnogi smatraju pokazateljem stanja globalne trgovine, nadmašio je očekivanja dobiti za treće tromjesečje i povisio donju granicu svoje godišnje prognoze poslovanja.

Danski brodarski div Maersk u četvrtak je objavio rezultate poslovanja za treće tromjesečje koja su nadmašila njegova očekivanja te je povisio donju granicu godišnje prognoze dobiti, potaknut rastom obujma kontejnerskog prijevoza.

Tvrtka, koja se često smatra pokazateljem globalne trgovine, izvijestila je o preliminarnoj osnovnoj dobiti prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 2,68 milijardi dolara za razdoblje od srpnja do rujna, piše CNBC.

Taj je rezultat iznad očekivanih 2,6 milijardi dolara, prema konsenzusu analitičara koje je sastavio LSEG, ali značajno niži od 4,8 milijardi dolara ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.

Otpornost je ključ

Maersk je također povisio godišnju prognozu operativne dobiti na raspon od 9 do 9,5 milijardi dolara, u odnosu na raniju procjenu od 8 do 9,5 milijardi dolara.

“Mislim da nam je povećanje prognoze omogućila prije svega otpornost – otpornost potražnje u svim regijama, pri čemu se prema kraju tromjesečja čak i tržište SAD-a ponovno oporavilo pred vrhunac godine“, rekao je izvršni direktor Maerska Vincent Clerc za CNBC-jev “Squawk Box Europe”.

“Otpornost se vidi i u našem poslovanju – unatoč inflacijskim pritiscima i neizvjesnosti, uspjeli smo smanjiti troškove i zadržati ih pod kontrolom, čime smo povećali marže u svim segmentima poslovanja“, dodao je.

Direktor Maerska Vincent Clerc u 2025. očekuje rast globalnog kontejnerskog tržišta za oko četiri posto foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP

Unatoč rezultatima, dionice Maerska pale su više od šest posto u četvrtak ujutro, iako je cijena dionice od početka godine porasla oko pet posto.

Kina glavni pokretač

Uz reviziju godišnje dobiti, Maersk je naveo da u 2025. očekuje rast globalnog kontejnerskog tržišta za oko četiri posto, što je više od prethodne procjene od dva do četiri posto.

Na pitanje kako bi Maersk opisao izglede globalne trgovine, Clerc je odgovorio da se čini kako su razgovori o “smrti globalizacije” bili “prilično preuranjeni”.

“Naprotiv, vidimo da razina trgovine i integracija gospodarstava raste, a glavni pokretač toga je zapravo snaga kineske proizvodne industrije, koja i dalje bilježi rast u brojnim regijama“, rekao je.

“Taj trend traje već gotovo dvije godine i jedan je od razloga zašto nas stalno iznova iznenađuje snaga i otpornost potražnje za svim vrstama proizvoda koje prevozimo.”