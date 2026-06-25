Nakon burnih reakcija na prvi električni Ferrari, odlazi jedan od ključnih ljudi kompanije, a stiže bivši direktor BMW-a

Ferrari mijenja jednog od ključnih ljudi u svom vodstvu svega nekoliko tjedana nakon burnog predstavljanja modela Luce, prvog potpuno električnog automobila u povijesti slavnog talijanskog proizvođača.

Kompaniju napušta Enrico Galliera, direktor marketinga i komercijalnih poslova koji je više od 16 godina bio zadužen za globalno pozicioniranje brenda, a nasljeđuje ga Massimiliano Di Silvestre, dosadašnji direktor BMW-a za talijansko tržište.

Di Silvestre će dužnost preuzeti 1. srpnja i izravno odgovarati glavnom izvršnom direktoru Benedettu Vigni.

Promjena dolazi u osjetljivom trenutku za Ferrari. Premijera modela Luce, prvog električnog Ferrarija, izazvala je neuobičajeno negativne reakcije među kupcima, kolekcionarima i investitorima. Dizajn automobila, nastao u suradnji sa studijem LoveFrom bivšeg Appleova dizajnera Jonyja Ivea, predstavljao je radikalan odmak od tradicionalnog Ferrarijeva dizajnerskog jezika.

Kritike sa svih strana

Reakcija tržišta bila je brza. Dionica Ferrarija izgubila je više od osam posto vrijednosti u jednom trgovačkom danu, dok su kritike stizale i iz samog vrha automobilske industrije. Bivši predsjednik Ferrarija Luca Cordero di Montezemolo upozorio je da kompanija riskira narušavanje identiteta jednog od najvrjednijih automobilskih brendova na svijetu te je čak izjavio da bi s novog modela trebalo ukloniti Ferrarijev amblem.

Sumnje u strategiju izrazio je i talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini, koji je doveo u pitanje cijenu četverovratnog električnog modela od najmanje 550.000 eura.

Iz Ferrarija, međutim, odbacuju bilo kakvu povezanost između negativnih reakcija na Luce i Gallierina odlaska. U kompaniji tvrde da je odluka donesena znatno prije predstavljanja automobila te da je Galliera ostao na funkciji kako bi dovršio lansiranje modela prije nego što započne novo poglavlje svoje karijere, piše Euronews.

Nova faza razvoja

Izvršni direktor Benedetto Vigna zahvalio mu je na dugogodišnjem doprinosu i promjenu opisao kao dio prirodne evolucije kompanije, a ne posljedicu posljednjih događaja.

Ipak, izbor njegova nasljednika otkriva koliko ozbiljno Ferrari pristupa novoj fazi razvoja. Di Silvestre iza sebe ima više od dvadeset godina iskustva u premium automobilskom segmentu, a od 2019. vodio je poslovanje BMW-a u Italiji. Riječ je o rijetkom potezu za Ferrari, koji je jednu od najvažnijih komercijalnih funkcija povjerio menadžeru iz konkurentske automobilske kompanije umjesto vlastitom kadru.

Pred novim direktorom bit će jedan od najvećih izazova u novijoj povijesti Ferrarija – uvjeriti kupce da prihvate potpuno električni Ferrari u trenutku kada interes za sportske električne automobile usporava na globalnoj razini.

Kompanija i dalje tvrdi da interes za model Luce ostaje snažan, no ulagači će prve konkretnije pokazatelje dobiti 30. srpnja, kada Ferrari objavi rezultate poslovanja za drugo tromjesečje.