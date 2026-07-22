Nakon Kanade, Trump sprema nove carine za desetke zemalja

Predsjednik Donald Trump priprema se uskoro uvesti nove carine za desetke zemalja koje će zamijeniti privremenu globalnu carinu od 10 %, a koja istječe u petak, izjavio je u utorak američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Ova najava dolazi u trenutku kada je Trump ovoga tjedna dodatno zaoštrio trgovinski sukob s Kanadom.

Greer je, odgovarajući na pitanje CNBC-a o izvješću Financial Timesa objavljenom ranije u ponedjeljak, prema kojem Trump planira uvesti carine za desetke dodatnih zemalja, rekao: „Očekujemo određene poteze uskoro, ali trenutačno ne mogu precizirati vremenski okvir.“

Prema navodima medija, Trump razmatra uvođenje novih carina uoči isteka privremene globalne carine od 10 % koja prestaje vrijediti u petak.

Greer je također naznačio da bi nove carine mogle biti uvedene državama koje nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Riječ je o prijedlogu koji je prvi put predstavljen u lipnju, a obuhvaća 60 zemalja i oko „99 % naše trgovine“, rekao je Greer.

Carine povezane s prisilnim radom iznosile bi između 10 % i 12,5 % te bi se odnosile na zemlje poput Meksika, Tajvana, Ujedinjene Kraljevine, Kine, Australije, Japana i Brazila.

Carine iz veljače

Greer je također branio Trumpovu odluku o uvođenju carina od 50 % na niz kanadskih proizvoda, koje su najavljene u ponedjeljak: „Uvijek smo imali trgovinske nesuglasice s Kanadom; to je oduvijek bio najsporniji dio našeg odnosa“, rekao je, pritom istaknuvši kanadska ograničenja na automobile, alkoholna pića i mliječne proizvode proizvedene u SAD-u.

Trump je privremene globalne carine od 10 % uveo u veljači nakon što je Vrhovni sud poništio većinu njegovih tzv. carina povodom „Dana oslobođenja“ (Liberation Day). Privremene carine uvedene su temeljem zakona koji omogućuje da carine ostanu na snazi do 150 dana dok SAD procjenjuje značajne trgovinske neravnoteže. Nove Trumpove carine na Kanadu uvedene su prema članku 338. Zakona o carinama iz 1930. godine, koji predsjedniku omogućuje uvođenje carina državama koje diskriminiraju američke proizvode.

Što slijedi?

Nove carine od 50 % na određene kanadske proizvode trebale bi stupiti na snagu za 30 dana.

Kanadski premijer Mark Carney optužio je SAD da je uvođenjem 50-postotnih carina, koje je Trump najavio u ponedjeljak, prekršio Sjevernoamerički trgovinski sporazum. Ipak, istaknuo je da je Kanada spremna „intenzivno surađivati kako bi se riješila sva preostala otvorena pitanja“. Carney je također rekao da je navodna diskriminacija, na koju se poziva Bijela kuća, zapravo odgovor Kanade na Trumpove nove carine na kanadske automobile. Greer je, s druge strane, izjavio da se kanadski prijedlozi „uglavnom svode na obećanja da će se o tim pitanjima razgovarati“ te često obuhvaćaju „stvari koje već radimo“.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)